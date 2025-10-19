E qui comando io! Scoperta l’identità di una misteriosa donna romana rappresentata in una scultura. Madre “madrona”, caratterizzò la politica del marito. Come si chiamava? Da dove veniva? E che direbbe Lombroso?

Una scoperta archeologica tra Crimea e Roma

Una testa di marmo femminile, scoperta nel 2003 nella regione di Chersonesos Taurica (oggi Sebastopoli, Crimea, Ucraina), è stata in questi giorni identificata da studiosi polacchi e spagnoli ed identificata come il ritratto di Laodice, moglie di Tito Flavio Partenocle, figura eminente del consiglio comunale e rappresentante di una delle famiglie più influenti della città. La scoperta, frutto di una collaborazione internazionale tra scienziati polacchi e spagnoli, riporta alla luce non solo un volto antico, ma un frammento vivo della vita politica e sociale di Chersonesos nel I–II secolo d.C.

Un volto che parla

Tra storia, arte e identità

La testa di Laodice, finora custodita tra i reperti della spedizione polacco-ucraina, ha catturato l’attenzione della professoressa Elena Klenina, storica dell’arte presso l’Università Adam Mickiewicz di Poznań. La Klenina aveva già ipotizzato che il volto rappresentasse una donna di alto rango, ma sottolinea come:

“Era necessaria un’analisi dettagliata e interdisciplinare per confermare questa ipotesi”.

Non si trattava solo di attribuire un nome: la sfida era collegare una scultura a una persona reale, vissuta in un contesto lontano e poco documentato.

“La scultura – commenta lo studioso italiano Maurizio Bernardelli Curuz – è perfettamente in linea con l’introspezione psicologica, praticata dalla scultura romana. Il bel volto è attraversato dalla tensione dei muscoli della volitilità. Lo sguardo è duro e imperioso. Quasi diventa torvo. Non è una scultura che coglie vagamente il personaggio, ma un’opera che lo resistuisce integralmente, nel suo assetto caratteriale dominante, attraverso i segni che il motore convulso della sua anima – forse tormentata dal potere e dalla necessità di acquisirlo e mantenerlo – lasciava sulle diverse masse del volto”.

Arte e scienza al servizio della storia

Metodi interdisciplinari per svelare il passato

L’approccio degli studiosi ha combinato competenze scientifiche, storiche e artistiche, includendo:

Analisi spettrale-isotopica del marmo per determinarne l’origine e confermare la cronologia.

per determinarne l’origine e confermare la cronologia. Test di usura per comprendere la mano dello scultore, la sua maestria e le tecniche artistiche dell’epoca.

per comprendere la mano dello scultore, la sua maestria e le tecniche artistiche dell’epoca. Analisi al carbonio-14 dei materiali superficiali per datarne la realizzazione e la conservazione.

per datarne la realizzazione e la conservazione. Studio stilistico affidato a storici dell’arte spagnoli, per identificare le caratteristiche di un ritratto romano femminile di alto rango.

affidato a storici dell’arte spagnoli, per identificare le caratteristiche di un ritratto romano femminile di alto rango. Ricerche storiche ed epigrafiche, essenziali per collocare Laodice all’interno della rete politica e familiare di Chersonesos.

La Klenina ha osservato che l’identificazione dei ritratti romani nelle province remote, dove le fonti scritte sono limitate, costituisce una sfida significativa. L’uso di metodi interdisciplinari ha permesso non solo di determinare data e provenienza del marmo, ma anche di collegare la scultura a una figura storica precisa.

Laodice: donna, moglie, influente

Il ruolo femminile nella politica romana

Laodice emerge come esempio di influenza femminile nel mondo romano provinciale. Moglie di Tito Flavio Partenocle, membro del consiglio comunale, Laodice occupava una posizione di rilievo che le permetteva di partecipare attivamente alla vita politica, pur in un contesto dominato dagli uomini. Nei primi secoli d.C., le donne di famiglie eminenti spesso esercitavano potere attraverso le reti familiari, i matrimoni strategici e il sostegno culturale alle attività civiche.

Chersonesos Taurica: crocevia di culture

Una città romana ai margini dell’Impero

Chersonesos Taurica, fondata dai Greci e successivamente integrata nell’orbita romana, rappresentava un crocevia culturale tra Oriente e Occidente. Qui le influenze ellenistiche, romane e locali si mescolavano, creando un ambiente in cui la scultura, l’arte pubblica e i ritratti privati riflettevano lo status sociale e l’appartenenza politica. La presenza di una scultura come quella di Laodice testimonia l’attenzione della città verso la rappresentazione pubblica dei suoi cittadini più influenti.

La famiglia Flavia: prestigio e memoria

L’importanza di Tito Flavio Partenocle

Tito Flavio Partenocle apparteneva a una dinastia locale di grande prestigio, che partecipava attivamente alla gestione della città. La sua famiglia garantiva continuità politica e prestigio sociale, mentre Laodice, attraverso il ritratto, consolidava la memoria della loro influenza e della loro presenza nel tessuto civico di Chersonesos. La scultura, dunque, diventa strumento di memoria e propaganda, testimonianza silenziosa ma eloquente di potere, rango e identità.

Il marmo come testimone

Tra arte e storia

La testa di Laodice si inserisce nel più ampio panorama dei ritratti femminili romani, in cui il volto diventa veicolo di autorità e prestigio. La precisione del volto, l’eleganza dei tratti e la cura dei dettagli raccontano non solo una figura singola, ma un intero contesto culturale, in cui la scultura era mezzo di comunicazione sociale e politica.

Crediti e approfondimenti

Klenina, E., Biernacki, A.B., Claveria, M., & Zambrzycki, P. (2025). An interdisciplinary study of an unknown Roman matron’s sculpture portrait from Chersonesos Taurica. npj Heritage Science, 13, 400. https://doi.org/10.1038/s40494-025-01975-6

.