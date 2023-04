E sei nei musei mettessimo un visore che cancella le parti intime delle statue e dei quadri? La proposta choc d’aprile

“Grande novità al Museo Archeologico!” annunciano scherzosamente i veneti” La tecnologia sbarca nelle nostre sale con un device e un software all’avanguardia per migliorare l’esperienza di visita. Di che cosa si tratta? Per venire incontro alle esigenze percettive del nostro pubblico, forniremo ai visitatori un visore 3D, dotato del software STOPIXEL per la REALTÀ DIMINUITA. L’uso del visore sarà obbligatorio e permetterà di osservare le nostre sculture senza l’imbarazzo delle parti più scabrose. La realtà diminuita infatti provvederà a dotare di pixel e quindi rendere invisibili le pudenda delle nostre opere, sollevando il pubblico dal disagio di fruire pruriginosamente di parti anatomiche non gradite. Grazie alla collaborazione con la Florida University, il prezioso software, sviluppato dalla dott.ssa April Phisch e dal suo assistente, dott. Michael Angel, diminuiremo significativamente le occasioni di scandalo in museo. Oggi è l’ultimo giorno in cui potrete godere, vostro malgrado, delle nudità delle antiche sculture; da domani, domenica 2 aprile, tutti i visitatori che accederanno in museo saranno dotati obbligatoriamente del visore STOPIXEL. Venite a provarlo e fateci sapere le vostre impressioni”.

