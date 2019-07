E…state al museo: Napoli, Caravaggio e i caravaggeschi a Capodimonte

Condividi 0 Condivisioni

E..state al museo è la rubrica che seleziona le realtà museali e le mostre visitabili questa estate

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Pio Monte della Misericordia, con la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, promuovono una mostra per approfondire il periodo napoletano di Caravaggio e l’eredità lasciata nella città partenopea:, curata da Maria Cristina Terzaghie Sylvain Bellenger, dal 12 aprile al 14 luglio 2019.

Caravaggio a Napoli

Caravaggio visse a Napoli complessivamente 18 mesi, durante i suoi due soggiorni: tra ottobre del 1606 e giugno del 1607 e, successivamente, nell’autunno del 1609 per circa un anno fino alla morte avvenuta a Porto Ercole nel viaggio di ritorno verso Roma, nel

luglio del 1610. Mesi intensi e fondamentali per la sua vita e la sua produzione artistica, che tuttavia risultano meno noti del periodo trascorso a Roma.

A Napoli il Merisi arrivò in fuga da Roma, dove era stato coinvolto nell’omicidio di Ranuccio Tomassoni: ricercato e condannato a morte dalla giustizia romana, tormentato dal senso di colpa. La drammaticità della produzione napoletana con la sua particolare tensione morale sembra avvicinarsi fortemente alla visione contemporanea del grande artista, aspetto che emerge nelle opere, provenienti da collezioni museali nazionali e internazionali, presentate a Capodimonte.

Un incontro unico nella storia dell’arte

L’incontro con la città di Napoli, le relazioni che intrecciò con il panorama artistico locale, segnarono definitivamente il percorso di Caravaggio. L’intensa resa della passione e dell’istinto nei dipinti napoletani identifica oggi, più che in altri momenti, l’immagine e la personalità dell’artista lombardo.

Il legame di Caravaggio con il territorio ebbe un impatto incisivo sulla Scuola napoletana e nella costituzione della poetica del naturalismo partenopeo.

Sia gli artisti più giovani, come Battistello Caracciolo, che quelli già attivi a Napoli, come Fabrizio Santafede, non poterono restare immuni al realismo caravaggesco e tentarono di adeguarsi alla novità, creando opere inconfondibilmente suggestionate dal Caravaggio. Un influsso che toccò anche i colleghi della successiva generazione, quali Jusepe de Ribera o Massimo Stanzione.

Il percorso di mostra

Partendo da queste considerazioni, Caravaggio Napoli, con un rigoroso approccio scientifico, mette a confronto 6 opere del Merisi provenienti da istituzioni italiane e internazionali e 22 quadri di artisti napoletani, che ne registrano immediatamente la novità venendone travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro. Il riscontro visivo tra le opere raccolte in Sala Causa permette riflessioni e chiarimenti immediati sul legame tra l’artista e la città ed è accompagnato da un ‘diario’, una dettagliata crono-biografia che riorganizza le conoscenze letterarie e

documentarie (edite e inedite) del periodo.

Il primo, potente dialogo in mostra è tra La Flagellazione, conservata a Capodimonte, che l’artista realizzò per la chiesa partenopea di San Domenico e l’eccezionale prestito della Flagellazione del Musée des Beaux-Arts di Rouen, assente da Napoli da 35 anni e in arrivo dopo un restauro che ha recuperato a nuova vita il capolavoro. Il raffronto si arricchisce dell’esposizione di una copia del dipinto di Rouen (che Mahon attribuiva in un primo momento al maestro con l’avvallo di Longhi), insieme ad alcuni quadri strettamente ispirati ad esse, quali la Flagellazione, restaurato

per l’occasione, attribuito Fabrizio Santafede di Palazzo Abatellis, che riprende quella francese tutta d’un fiato: un vecchio maestro tardomanierista, che cambia, sedotto dalle novità del maestro lombardo; il Cristo alla colonna di Battistello Caracciolo (Museo di Capodimonte) e quello di Jusepe de Ribera (Complesso

Monumentale dei Girolamini), entrambi derivanti dal quadro del Merisi.

A testimonianza della traccia profonda lasciata da Caravaggio nella pittura napoletana sono esposte inoltre a confronto con la Salomé di Caravaggio custodita a Londra (National Gallery) e quella di Madrid (Palacio Real), alcune grandi interpretazioni di Battistello Caracciolo (Museo de Bellas Artes, Siviglia) e di Massimo Stanzione

(collezione privata) per la prima volta a Napoli.

Relativamente all’influsso di Caravaggio sull’arte europea, il percorso propone opere mai esposte in Italia del pittore Louis Finson, quali il Martirio di San Sebastiano.

Conosciuto come l’autore delle copie della Maddalena in estasi, anch’esse presenti in mostra, Finson fu tra i primi amici seguaci e copisti di Caravaggio a Napoli. Sono ora infatti più chiari i primi passi napoletani compiuti da Caravaggio nella sua bottega e in quella del fiammingo Abraham Vinck, che le fonti ricordano “amicissimo

del Caravaggio”. I due lo accolsero appena giunto in città, fornendogli probabilmente anche gli strumenti con cui lavorare ed entrarono in possesso di opere del pittore che portarono ad Amsterdam, esportando così il linguaggio del Merisi nel cuore

dell’Europa.

Accanto al Martirio di San Sebastiano di Finson, le tele di Battistello (Crocifissione), Stanzione (Martirio di Sant’Agata) e Hendrik De Somer (San Sebastiano) della collezione del Museo di Capodimonte, che indubbiamente ebbero come modello comune La Crocifissione di sant’Andrea di Caravaggio oggi a Cleveland.

La mostra costituisce, inoltre, l’occasione per ripercorrere l’attività dei più dotati

caravaggeschi attivi a Napoli, quali Tanzio da Varallo che a Napoli trascorse un intero

decennio in contemporanea a Caravaggio. Di questo dotatissimo artista sarà esposto

un capolavoro in anteprima mondiale: il San Giovanni Battista di collezione privata,

ispirato al San Giovanni Battista della collezione Borghese di Caravaggio a cui viene

affiancato in mostra.

Chiude il percorso espositivo, l’ultimo dipinto realizzato dal Merisi in città, il Martirio

di Sant’Orsola, oggi a Napoli presso le Gallerie d’Italia a Palazzo Zevallos Stigliano,

affiancata ad una interpretazione di Giovanni Bernardino Azzolino, autore di

numerose repliche della tela caravaggesca di cui si espone a Capodimonte una delle più

naturalistiche dalla Pinacoteca Nazionale di Siena. Alle tarde soluzioni della Sant’Orsola

rimandano inoltre il Battesimo di Cristo di Caracciolo (Monumento Nazionale dei

Girolamini, Napoli) e il Martirio di San Sebastiano di Filippo Vitale, di collezione

privata, autore di cui in questi ultimi anni è stata ricostruita la fase giovanile.

Poco prima della Sant’Orsola Caravaggio aveva dipinto tre tele per la cappella Fenaroli

in Sant’Anna dei Lombardi, oggi perdute. Una rara testimonianza visiva di una di esse

è probabilmente il San Francesco di Carlo Sellitto pittore di origine lucana e giunto

a Napoli nel primo decennio del Seicento, dove inizia a modellare in modo rapido

e deciso il proprio linguaggio sulle novità introdotte da Caravaggio.

Il progetto di mostra comprende la ricostruzione di un percorso documentato,

attraverso la città, dei luoghi che Caravaggio frequentò e in cui visse.

Tra questi il Pio Monte della Misericordia dove si trova lo straordinario capolavoro Sette

opere di Misericordia realizzata dal Merisi per la cappella del complesso religioso nel 1607.

La grande pala (390 x 260 cm), è riconosciuta tutt’oggi come una delle più significative

rappresentazioni dei vicoli della città e dei suoi abitanti, e manifesta la potente e quasi

antropologica connessione tra i dipinti di Caravaggio e l’indole napoletana.

Caravaggio Napoli

sede Museo e Real Bosco di Capodimonte

via Miano 2, Napoli date di apertura al pubblico

12 aprile – 14 luglio 2019

a cura di Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger

promossa da Museo e Real Bosco di Capodimonte e Pio Monte della Misericordia orari Museo e Real Bosco di Capodimonte

aperta tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30 Pio Monte della Misericordia

lunedì – sabato, dalle 9 alle 18

domenica, dalle 9 alle 14.30

biglietti intero 14 euro (solo mostra)

ridotto 11 euro (solo mostra)

intero 15 euro (mostra+museo)

ridotto 14 euro (mostra+museo)

Il biglietto della mostra dà diritto ad un ingresso ridotto

al Pio Monte della Misericordia.

Il biglietto di accesso al Pio Monte della Misericordia dà diritto

ad un ingresso ridotto alla mostra Caravaggio Napoli informazioni, prenotazioni

e acquisti online www.coopculture.it

dall’Italia: 848 800 288

dall’estero e da cellulare: + 39 06 399 67 050