E…state al museo: Napoli, Chagall Sogno d’Amore prorogata all’8 settembre

Condividi 0 Condivisioni

E..state al museo è la rubrica che seleziona le realtà museali e le mostre visitabili nei mesi più caldi dell’anno

E’ stata prorogata all’8 settembre la mostra Sogno Da’amore, nella straordinaria cornice della Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum di Napoli, dedicata al grande artista russo(1887-1985).

La mostra racconta la vita, l’opera e il sentimento di Chagall per la sua sempre amatissima moglie Bella, attraverso l’esposizione di 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni. Un nucleo di opere rare e straordinarie, provenienti da collezioni private e quindi di difficile accesso per il grande pubblico.

Curata da Dolores Duràn Ucar, la mostra racconta il mondo intriso di stupore e meraviglia dell’artista. Nelle opere coesistono ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, religione e guerra, un universo di sogni dai colori vivaci, di sfumature intense che danno vita a paesaggi popolati da personaggi, reali o immaginari, che si affollano nella fantasia dell’artista. Opere che riproducono un immaginario onirico in cui è difficile discernere il confine tra realtà e sogno.

La mostra, si divide in cinque sezioni in cui sono riassunti tutti i temi cari a Chagall: Infanzia e tradizione russa; Sogni e fiabe; Il mondo sacro, la Bibbia; Un pittore con le ali da poeta; L’amore sfida la forza di gravità. La tradizione russa legata alla sua infanzia, dalla quale non si allontanò mai; il senso del sacro e la profonda religiosità che si riflettono nelle creazioni ispirate alla Bibbia; il rapporto con i letterati e i poeti; l’interesse per la natura e gli animali e le riflessioni sul comportamento umano che trovarono espressione nelle acqueforti delle Favole; il mondo del circo, che lo affascinava sin dall’infanzia per la sua atmosfera bohémienne e la sua sete di libertà; e, ovviamente, l’amore, che domina le sue opere e dà senso all’arte e alla vita.

L’ARTISTA Marc Chagall, (Vítebsk, Russia, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, Francia, 1985) dalla vita quasi centenaria, segnata da tutti i grandi eventi storici della prima metà del XX secolo, nasce nel quartiere ebraico di Vitebsk, in Russia ma raggiunge la perfezione plastica a Parigi, dove viene riconosciuto dai più grandi poeti e artisti surrealisti come uno di loro. Nel 1914 torna in Russia per rivedere Bella, la sua ragazza, il suo grande amore, la sua musa. Sebbene la sua intenzione fosse quella di ritornare a Parigi dopo una breve permanenza, lo scoppio della prima guerra mondiale, prima, e la rivoluzione bolscevica, in seguito, lo costringono a rimanere nel suo paese fino al 1922 dove lavora per la Rivoluzione, fondando un’Accademia d’Arte e dipinge per un periodo per il Teatro ebraico di Mosca.

Torna presto a Parigi, dove la sua fama di pittore e illustratore ha inizio. Durante la seconda guerra mondiale, si rifugia negli Stati Uniti, dove si trasferisce dal 1941 al 1948, per evitare di essere deportato dai nazisti. Nel 1944 Bella muore inaspettatamente e Chagall smette di dipingere per qualche tempo. Nel 1948 torna in Francia, questa volta a Nizza e Saint-Paul-de-Vence, dove muore nel 1985.

CHAGALL

Sogno d’amore

NAPOLI, BASILICA DELLA PIETRASANTA – LAPIS MUSEUM

Prorogata fino all’8 settembre 2019 Info e prenotazioni

T. +39 081 1865941 Orari di apertura

Tutti i giorni 10.00 – 20.00

(la biglietteria chiude un’ora prima) Biglietti

Intero con audioguida €15,00

Intero €14,00 Ridotto con audioguida €13,00

Ridotto €12,00 Ridotto bambini con audioguida €7,00

Ridotto bambini €6,00

Marc Chagall Il clown, 1967 Gouache su carta, 31,2×23,5 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019 Marc Chagall Grande nudo, 1952 Inchiostro e acquerello su carta, 63,7×47,6 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019 Marc Chagall Il carretto sulla città, 1981 Tempera su masonite, 40,6×33 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019

Marc Chagall Davide e Golia, 1981 Tempera su masonite, 40,6×31,7 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019 Marc Chagall La brocca di fiori, 1925 Olio su tela, 69,8×49,5 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019 Marc Chagall Villaggio russo, 1929 Olio su tela, 73×92 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019

Marc Chagall Ritratto di Vava, 1953-56 Olio su cartone, 27×22 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019 Marc Chagall Il gallo viola, 1966-72 Olio, gouache e inchiostro su tela, 89,3×78,3 cm Private Collection, Swiss © Chagall®, by SIAE 2019