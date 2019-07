E…state al museo: Roma, ingresso gratuito alle gallerie Barberini e Corsini

E..state al museo è la rubrica che seleziona le realtà museali e le mostre visitabili questa estate

Le Gallerie Nazionali di Arte Anticasarannoin data, secondo i consueti orari:

– Palazzo Barberini: dalle 8.30 alle 19.00. Ultimo ingresso alle 18.00.

– Galleria Corsini: dalle 8.30 alle 19.00. Ultimo ingresso alle 18.30.

MOSTRE IN CORSO

Palazzo Barberini

ALA SUD: NUOVO ALLESTIMENTO DEI CAPOLAVORI DEL SETTECENTO

Dal 12 aprile 2019 le Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini aprono al pubblico con il nuovo allestimento dei capolavori del Settecento nell’Ala sud del piano nobile del Palazzo: 10 sale riallestite e definitivamente reintegrate nel percorso di visita con 78 opere per lo più dedicate alla collezione settecentesca delle Gallerie, con i ritratti, le vedute, i pittori del Grand Tour e i dipinti della donazione Lemme.

Dal 1° luglio 2019 Palazzo Barberini prosegue il rinnovamento degli spazi espositivi riallestendo le sale dedicate a Caravaggio, ai caravaggeschi e al Seicento, adeguandole alla recentemente rinnovata ala sud del piano nobile.

I lavori comportano la chiusura fino a novembre 2019 delle sale espositive dalla n. 17 alla n. 24, ma le opere più rappresentative qui conservate saranno fruibili in altre sale del museo.

La Giuditta e Oloferne di Caravaggio dialoga ora con quella dipinta da Francesco Furini nella sala 34 della nuova Ala sud; l’Enrico VIII di Hans Holbein il giovane si trasferisce in una sala dedicata al genere del ritratto, la numero 10; nella sala 14 trovano posto i capolavori di Lorenzo Lotto, El Greco e Tintoretto mentre la pittura di scuola caravaggesca si potrà ammirare nella sala 15.

Verranno poi apportate alcune modifiche al percorso museale.

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

ROBERT MAPPLETHORPE. L’OBIETTIVO SENSIBILE

15 marzo – 6 ottobre 2019

La mostra raccoglie quarantacinque fotografie e si concentra su alcuni temi che contraddistinguono l’opera di Mapplethorpe (1946-1989) rivoluzionario e controverso maestro del secondo Novecento: lo studio delle nature morte, dei paesaggi, della statuaria classica e della composizione rinascimentale.

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org

