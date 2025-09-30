Ecco la corazza dei batteri sotto l’assalto degli antibiotici. Non è pittura epica, ma verità cellulare. Fotografata per la prima volta. Un po’ di zucchero. Loro si svegliano e vengono crivellati dai medicinali. Magnifica forza dell'”arrivano i nostri!”

Le immagini che svelano il segreto delle polimixine

Un’immagine può trasformare un enigma in conoscenza. È quanto è accaduto a Londra, dove un’équipe guidata da ricercatori dell’University College London e dell’Imperial College ha documentato per la prima volta come gli antibiotici della classe delle polimixine, scoperti oltre ottant’anni fa, riescano a penetrare e demolire la corazza che difende i batteri Gram-negativi.

Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Microbiology, non è soltanto un trionfo visivo della scienza – con immagini ad alta risoluzione di cellule di E. coli – ma apre scenari decisivi nella battaglia contro le infezioni resistenti ai farmaci, responsabili oggi di oltre un milione di morti ogni anno.

Un baluardo che cede

La barriera dei Gram-negativi e il mistero della polimixina

I batteri Gram-negativi si distinguono per una membrana esterna che agisce come un’armatura. È questa corazza che da decenni rende inefficaci molti antibiotici, garantendo la sopravvivenza di agenti patogeni aggressivi.

La polimixina B, in particolare, è sempre stata considerata un’arma estrema: capace di scalfire questa barriera, ma senza che la scienza ne comprendesse davvero il meccanismo.

Ora le nuove ricerche hanno mostrato la sequenza precisa: appena l’antibiotico tocca la cellula, compaiono rigonfiamenti e protuberanze, come se la parete esterna cominciasse a produrre febbrilmente nuovo materiale. Ma questo processo è fatale: quanto più la cellula cerca di ricostruire la sua difesa, tanto più ne perde porzioni, aprendo varchi all’ingresso del farmaco.

La vulnerabilità nascosta

L’attività cellulare come condizione per la morte batterica

L’esperimento ha rivelato un paradosso: la polimixina funziona soltanto contro cellule batteriche attive. Quando i batteri entrano in uno stato dormiente – sospendendo la produzione della loro armatura – l’antibiotico resta inefficace.

Il dottor Andrew Edwards dell’Imperial College lo ha spiegato con chiarezza: «Abbiamo sempre creduto che gli antibiotici che colpiscono la corazza batterica agissero in ogni condizione. Le immagini ci hanno dimostrato che non è così: i farmaci funzionano solo con l’aiuto stesso del batterio».

Il batterio in letargo, dunque, si sottrae all’attacco. Un meccanismo che spiega la persistenza di molte infezioni croniche: la cellula sopravvive quiescente, per poi riattivarsi in condizioni favorevoli e dare origine a nuove ondate di malattia.

Una danza di zucchero e morte

Il ruolo dell’energia nella battaglia invisibile

Il legame tra metabolismo e vulnerabilità è stato confermato dagli esperimenti condotti fornendo alle cellule di E. coli lo zucchero necessario per riattivarsi. Dopo circa quindici minuti di nutrimento, le cellule dormienti hanno ripreso a costruire la loro corazza e, così facendo, si sono esposte al colpo mortale dell’antibiotico.

L’armatura, prodotta e persa a ritmo vorticoso, si è trasformata da strumento di difesa in punto debole. Un processo documentato attraverso la microscopia a forza atomica, che ha restituito immagini tridimensionali di una precisione superiore a quella della luce.

La sfida che attende

Verso nuove strategie contro le infezioni resistenti

Il professor Bart Hoogenboom del London Centre for Nanotechnology ha indicato la direzione futura: «Una possibile via sarà quella di combinare le polimixine con trattamenti che stimolino la produzione della corazza o risveglino i batteri dormienti. Solo così anche queste cellule potranno essere eliminate».

L’idea può apparire controintuitiva: risvegliare il nemico per colpirlo. Ma la scienza, oggi, sembra suggerire proprio questa strada.

Le osservazioni, condivise anche da Ed Douglas dell’Imperial e da Boyan Bonev dell’Università di Nottingham, hanno rivelato dettagli sulla fisiologia batterica rimasti nascosti per decenni. E mostrano come la collaborazione tra biochimica, nanotecnologia e microbiologia possa aprire spiragli nella lotta alle resistenze.

Le immagini come verità

Il potere della visione nella ricerca biologica

Non è un caso che la scoperta sia nata da fotografie a scala nanometrica. Le immagini hanno mostrato la superficie batterica come un campo di battaglia in tempo reale, con rigonfiamenti, rotture, dispersioni di frammenti di corazza. «È stato incredibile vedere la cellula costretta a produrre mattoni a una velocità tale da rompere la sua stessa parete» – ha raccontato la giovane ricercatrice Carolina Borrelli.

In quelle istantanee non c’è soltanto un dato scientifico, ma la rivelazione poetica della fragilità intrinseca alla vita, persino nella sua forma più resistente e minacciosa.

👉 Per approfondire: UCL News – Antibiotics breakthrough