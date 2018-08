Edward Hopper, ecco le sue opere come pubblicitario o illustratore di libri

+1 WhatsApp 126 Condivisioni

EDWARD HOPPER

La dimensione narrativa – o meglio la sospensione di ogni narratività in un contesto dalle alte potenzialità narrative – è ben presente nella libera attività artistica di Hopper. E per quanto, egli abbia ben guardato ad altri artisti, della sua epoca o del passato – Vermeer e gli olandesi, per il loro “silenzio” inquietante – resta, nei suoi dipinti ampia traccia dell’attività di illustratore o di autore di manifesti pubblicitari. Come avviene in Warhol, pur altri contesti espressivi, il tasso di comunicazione misura la penetrazione tra il grande pubblico. Gli statunitensi tendono infatti a valutare la potenziale audience di un prodotto culturale poichè esso stesso è un prodotto. In questo ambito, il raccordo tra arte pura e comunicazione è costituito dall’illustrazione di libri, di fumetti, di manifesti pubblicitari, di insegne. E in tal senso si mosse lo stesso Hopper, lasciando una produzione di buon livello. I disegni di Hopper finalizzati a questa linea espressiva furono oggetto della mostra “The Unknown Hopper: Edward Hopper” nella quale vennero presentati, attraverso cinquanta disegni, i vent’anni di lavoro passati come illustratore.





