Elegante fibula romana del I o II secolo d.C., in oro e bronzo, all’asta on line. Offerte ferme a 50 euro

Una fibula romana in bronzo e oro, che incastona un elemento chiaro e diafano, è all’asta on line in queste ore sul sito internazionale d’aste Catawiki .. Il pezzo – che nella foto, qui sopra, vediamo ante e retro – proviene dall’area austro-tedesca e risale al I-II secolo d.C, periodi di massimo fulgore dell’Impero romano. Le fibule sono fibbie-spille dell’antichità che venivano utilizzate soprattutto per bloccare la stoffa degli abiti e che costituivano elemento di decorazione e di comunicazione dello status symbol di chi la indossava. Nel momento in cui scriviamo, le offerte sono ferme a 50 euro. Per vedere altre foto o leggere la scheda dell’oggetto o le quotazioni potete CLICCARE QUI

