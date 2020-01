Elena Adamou, 13076 minuti per ricamare la bandiera del Mediterraneo, sintesi di tutti i drappi nazionali

Condividi 8 Condivisioni

13076MinutesfortheMediterranean è un’opera dedicata al Mediterraneo che rappresenta l’evoluzione di un processo formale che ha caratterizzato una serie di lavori precedenti chiamati Time-Counters, nei quali il tempo viene calcolato e segnato con il tratteggio di ago e filo.

Ho sentito la necessità di dedicare nuovo tempo e pensiero al Mediterraneo per rendere omaggio al confine ultimo tra Oriente e Occidente, dove sono cresciuta. Ho fatto una ricerca su tutti i paesi geograficamente collocati in quest’area, Paesi così diversi fra loro ma vincolati da un legame indissolubile. Amalgamando le ventidue bandiere, il simbolo di identificazione per eccellenza di un paese, a mia sorpresa ho visto dominare il colore che meno mi sarei aspettata di incontrare: il rosso.

Questa ricerca curiosa mi ha portata a creare un paesaggio geometrico immaginario che si sviluppa nella stratificazione di più piani, una nuova flatlandia. La mia versione di una bandiera comune nasce dalle percentuali di colore e i simboli contenuti in ogni bandiera, alcuni di essi più visibili di altri. La bandiera del Mediterraneo è ricamata a mano con fili di cotone e seta e prende il suo nome dalla somma di minuti dedicati alla sua realizzazione: 13076 minutes for the Mediterranean.

Ho deciso di partecipare al premio Nocivelli con questo lavoro in particolare perchè è un concorso che dà spazio ad approcci diversi, indaga e sostiene artisti a prescindere dalla tecnica, tradizionale o sperimentale.

Elena Adamou

Cenni biografici

Elena Adamou (b. 1991, Nicosia, CY). Si diploma in Pittura con una laurea in Costume per lo spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ha lavorato come artista visiva, costumista e performer. Attualmente lavora nel laboratorio tessile della Nuova Accademia Naba a Milano. Nel 2019 frequenta il corso di formazione su Tecniche e Tecnologie Storiche della Tessitura alla Fondazione Arte della Seta Lisio a Firenze.

E’ stata finalista alla X e XI edizione di Premio Nocivelli. Ha esposto a IsNotGallery a Nicosia(CY); Biennale di Larnaca(CY); Fabbrica del Vapore; Museo Civico di Crema e del Cremasco; Lima Media Art Platform per la rivista Kunstlicht(NL); GreenGarage per il Fuorisalone(MI); all’ ABC di Digione(FR); studio Standards per Studi Festival (MI). Ha partecipato al progetto di arte pubblica OFFSite Art per L’Aquila e al 28 Times Cinema del PE durante il Venice Film Festival. Tra le performance più importanti: Wasted Lives_Underskin a cura di Loredana Putignani alla Triennale di Milano; Continuum di Luigi Coppola al Teatro Continuo di Burri (MI);Backstage Memories di Fabrice Murgia all’Arsenale di Venezia;Counting Rice Exercise di Marina Abramovic (MI).

