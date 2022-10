Elisabetta Sirani, la pittrice che cancellò la notorietà del padre artista

La mostra “Elisabetta Sirani. Pittrice nella Bologna del ‘600”, a cura di Sergio Bianchi, è promossa da Ossimoro Galleria d’Arte di Spilamberto (MO) per festeggiare il ventesimo anno di attività, con la collaborazione del Comune di Vignola, il patrocinio del Comune di Spilamberto e il supporto di Ricognizioni sull’arte APS. L’esposizione, visitabile fino al 23 ottobre 2022, si articola in due sedi: presso l’Ufficio del Sindaco del Comune di Vignola è possibile vedere un capolavoro della pittrice dal titolo “Le Tre Virtù”, firmato e datato 1664, recentemente esposto alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, mentre negli spazi della Galleria d’Arte a Spilamberto sono esposti cinque dipinti della pittrice bolognese, tra i quali si segnalano una “Maddalena”, firmata e datata 1658, ed una “Cleopatra”, esposta nel 2021 al Palazzo Reale di Milano. Ad introdurre la ricerca di Elisabetta Sirani è proposto in Galleria un capolavoro del padre, Giovanni Andrea Sirani. È disponibile il catalogo delle opere proposte, arricchito da contributi inediti di Adelina Modesti, Senior Fellow in Art History, School of Communication and Culture dell’Università di Melbourne, e dello stesso Pulini.

