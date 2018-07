Il sonno di Endimione e la luna nei quadri. L’amore come purezza. Casta diva

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Il cacciatore Atteone fu infatti punito, trasformato in un cervo e divorato dai propri cani proprio per aver visto Diana nuda prendere il bagno. La rappresentazione di Diana è molto spesso servita, a livello simbolico, a raffigurare la purezza sessuale delle monache, come accade nella stanza della Badessa, a Parma. La luna, insomma, come canterà Maria Callas, e’ una casta diva, una casta dea che non potrà mai conoscere l’abbandono erotico, del quale avverte la necessità, ma che controlla per negarlo, come sacrificio spirituale.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,