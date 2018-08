Erotikon, il film cult del 1929. Perchè viene spesso citato? Cosa racconta? Cosa mostra? Il video

+1 WhatsApp 11 Condivisioni



Erotikon è un film muto cecoslovacco del 1929, diretto da Gustav Machatý. Ha una durata complessiva di 85 minuti, ma noi ne presenteremmo, più sotto, un estratto di pochi minuti, relativo alla scena erotica cruciale. E’ spesso citato perché rientra – pur essendo un polpettone drammatico – negli amori dei cinefili e perché il titolo, di per sé accattivante, ha assonanze con il Satyricon, il libro dello scrittore latino Petronio Arbitro, giunto a noi in stato frammentario, che contiene la nota Cena di Trimalcione, dominata da ogni eccesso volgare. I rinvii non si fermano qui, ma giungono al Fellini Satyricon,, un film del 1969, co-scritto e diretto da Federico Fellini, liberamente tratto dall’omonima opera di Petronio. Suoni e titoli vicini, che si alimentano a vicenda, nell’eco.

Ma veniamo direttamente all’Erotikon. Cosa racconta?

Il protagonista, Georg, in una notte di pioggia terribile, arriva in ritardo alla stazione ferroviaria. L’ultimo treno è ormai partito. Il capostazione, vedendo quel giovane distinto – che si rivela al contempo generoso -, lo invita a passare la notte a casa propria. E’ in quell’edificio percorso dalla pioggia che Georg vede Andrea, la bella figlia del capostazione (nella foto). E’ un’attrazione fortissima. Lei finge una minima resistenza, poi cade tra le braccia del giovane uomo con il quale fa l’amore in modo travolgente. Il mattino successivo Georg riparte e raggiunge la propria amante, Gilda, una donna sposata.

Georg, in breve, non ricorda più la bella avventura notturna, ma Andrea è rimasta incinta. Dopo aver partorito il figlio, nato morto, la ragazza inizia a vagare senza meta e sta per essere oggetto di violenza sessuale, quando viene salvata da un altro uomo, il coraggioso Jean, che si butta addosso allo stupratore dal quale viene gravemente ferito. Potrebbe morire se, all’ospedale, Andrea non gli donasse il proprio sangue. I medici vedendoli così legati, ritengono che siano una coppia di sposi. Una sorta di previsione e di presagio. Andrea e Jean, poi, in effetti si sposano.

Casualmente Jean – il marito di Andrea – e Georg – il giovane passeggero che aveva fatto l’amore con Andrea – diventano amici. E qui iniziano i problemi, accresciuti dal fatto che il giro di conoscenze si estende a Gilda – amante di Georg – e a suo marito Hilbert. Questo fa nascere nascere una rete di diffidenze e gelosie reciproche. Jean diventa dubbioso sulla fedeltà della moglie Andrea. Andrea sta per fuggire con Georg, che ama ancora, quando Hilbert, accecato dalla gelosia, lo uccide. Jean ed Andrea, allora, si riconciliano. Un film con morale: non cedere alla passione, ma compiere scelte amorosamente sicure, per quanto non travolgenti. E non scegliere persone d’altre classi sociali, specialmente di quelle “alte”, “corrotte”, “corruttrici” e instabili.