Erresullaluna + Chuli Pasquin, Danza macabra

ERRESULLALUNA + Chuli Paquin, con “Danse macabre”, si sono aggiudicati il Premio finalisti Nocivelli 2017. Gli autori analizzano qui la propria opera.

premionocivelli.it/opera/danse-macabre

“Siamo da sempre interessati alle tradizioni del nostro paese e della nostra cultura. In un certo senso, potremmo dire che nelle nostre fotografie c’è tutto quello che abbiamo avuto intorno da quando siamo piccoli: i simboli cattolici, le tradizioni pagane, i libri nelle biblioteche e le pareti decorate che abbiamo lasciato si degradassero in ville dimenticate. Queste cose inevitabilmente ci appartengono e sentiamo il bisogno di assimilarle, la curiosità di conoscerne la storia. La Danse Macabre è un tema antico che è stato quasi dimenticato, perché parlare di morte e disfacimento è molto più terribile ora, con l’ossessione contemporanea del corpo, che nel Medioevo. Riprenderlo per noi significa per prima cosa sottolineare la drammatica vicinanza tra morte e bellezza, un concetto – quest’ultimo – che riteniamo ormai sopravvalutato e svuotato di senso. La bellezza non esiste in natura, ma solo come realtà sociale e culturale, che comunque trova nel disfacimento e poi nella naturalissima morte il suo compimento. Per questo abbiamo scelto di utilizzare, nella realizzazione di questa serie, un tempo lungo che ci permettesse di catturare un movimento piuttosto che un momento statico, un continuum che segna un percorso e non un effimero attimo. Danse Macabre nella sua versione originale si compone di 5 fotografie di grandi dimensioni, come un tableau vivant, un’immagine che vorremmo evocasse le immense raffigurazioni medievali sulla morte, come quella di Clusone. Per realizzarla abbiamo lavorato con una ballerina di danza classica, che ha effettivamente danzato, guidata da noi, con uno scheletro”.

“Infine, la tecnica di stampa è qualcosa in cui crediamo molto. Nell’era della riproducibilità e della prolificazione di immagini, ragionare sulla propria identità ed estetica non è mai superfluo. A questo si aggiunge una riflessione quasi obbligatoria per un fotografo: quella sul digitale, i suoi limiti e i suoi punti di forza. La digitalizzazione complica il lavoro di chi utilizza o concepisce immagini, perché sempre più spesso queste ultime saranno fruite da uno schermo piuttosto che dal vivo. Cercando di sdoganare questa tendenza, noi puntiamo su una fotografia materica, che va vista dal vivo e che può essere toccata con mano. Alla realizzazione digitale delle fotografie, segue così un metodo di stampa analogico e artigianale, ideato da noi. Le nostre fotografie, senza passare per una fase di post-produzione, vengono stampate su una carta cotone da acquerello, più povera di quella fotografica ma anche molto più assorbente. Questo ci consente di utilizzare composti di nostra produzione che agiscono effettivamente sul colore e sull’inchiostro, a livello chimico, e così ridisegniamo la fotografia, riportandola a una dimensione pittorica”.

Cenni biogradici

ERRESULLALUNA + Chuli Paquin sono una coppia di fotografi che vive e lavora insieme dal 2012. Quando si conoscono, nel 2011, ERRESULLALUNA ha già in attivo diverse mostre, mentre Chuli, da sempre appassionata di fotografia, ha appena conseguito una Laurea al Politecnico di Milano. Già dopo pochi mesi iniziano a realizzare insieme i primi ritratti e mentre Chuli prosegue i suoi studi, ERRESULLALUNA concepisce la tecnica di stampa che diventerà il loro tratto distintivo. I due utilizzano la fotografia digitale e analogica, per indagare confluenze e resistenze tra cultura antica e contemporanea. Nel 2016 a Parma, hanno realizzato Opus, all’interno di una chiesa sconsacrata e rinata come galleria d’arte. Lo stesso anno realizzano una personale alla Galleria B4 di Bologna, a cui segue la partecipazione alla collettiva ISO600 voluta da Polaroid e tenutasi al MamBo di Bologna. Nel 2017, insieme a Galleria Façade di Nicola Mazzeo, partecipano alla Young International Artist Fair di Parigi.

