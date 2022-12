Escursionista con occhio eccezionale trova ascia dell’Età del Bronzo su un sentiero dell’Aspromonte

Alfonso Picone Chiodo: scrittore, fotografo, ricercatore, trekker ed alpinista. “Sono nato a Reggio Calabria nel 1959, ho iniziato a camminare per l’Aspromonte nel 1975 da scout e con le prime traversate fui ammaliato dall’Aspromonte. – dice Alfonso Picone Chiodo – L’escursionismo divenne quindi la mia passione, difficile da praticare in quegli anni in cui la criminalità aveva scelto la montagna reggina come luogo nel quale compiere uno dei reati più barbari: il sequestro di persona. Questa preclusione fu tuttavia stimolo per contrapporvi una libera fruizione che potesse sviluppare un’economia sana”. “Orientai i miei studi universitari alla conoscenza della natura, mi laureai in Scienze Agrarie e i sentieri divennero il mio lavoro. In questo visionario progetto ho coinvolto tanti amici che hanno messo a disposizione diverse e elevate competenze fondando nel 1985 l’Associazione Escursionistica “Gente in Aspromonte” e nel 1988 la cooperativa “Nuove Frontiere”, prima esperienza imprenditoriale di ecoturismo in Calabria e tra le poche in quegli anni nel Meridione”.

