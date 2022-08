Escursionista in Sardegna si imbatte in un buco. E’ un’antichissima Domus de janas non censita

“Buongiorno, oggi ho avuto modo di vedere questa domus de janas, poco (o per niente) conosciuta in agro di Orotelli. Nel vostro geoportale non risulta censita, e nei diversi libri che ho avuto modo di leggere non ne ho mai sentito parlare. Sembrerebbe interessante… Sinceramente non so nemmeno se la soprintendenza ne è a conoscenza. Sapete se c’è un modo per saperlo?”

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis