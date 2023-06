Escursionista nota in un torrente della Toscana una pietra scolpita. Recuperata. E’ un capitello medievale di un’abbazia

· Importante ritrovamento archeologico nel greto di un torrente di Aulla, in provincia di Massa Carrara, in Toscana. L’annuncio viene dallo stesso Comune: “Nella porzione del fiume Magra antistante all’abbazia di San Caprasio, ad Aulla è stato notato da un cittadino un reperto semi sommerso. Il cittadino, avvisati i Carabinieri, si è immediatamente recato assieme a questi presso il Museo di San Caprasio dove in quel momento si trovava il Sindaco Valettini. Il primo cittadino quindi si è recato unitamente ai Carabinieri sul letto del fiume e, dopo aver contattato telefonicamente sia la Sovrintendente Accordon che il comando Carabinieri, ha seguito la rimozione e la messa in sicurezza del reperto. Il manufatto in marmo è ora conservato presso la caserma dei Carabinieri di Aulla in attesa dei primi approfondimenti che presumibilmente si svolgeranno domani ad opera della Sovrintendenza unitamente all’apposito Nucleo CC di Firenze”. Ora si tratta di capire se il reperto sia collegato ai danni provocati dalla seconda guerra mondiale o se il capitello sia scivolato nel torrente, in altra epoca.

