Esperimento in laboratorio. Gli uomini di Neanderthal avevano meno neuroni dei nostri antenati

Gli studiosi hanno stabilito che il nostro ramo fu caratterizzato da mutazioni con 100 sostituzioni di aminoacidi. I ricercatori hanno esaminato gli effetti della sostituzione di amminoacidi in tre proteine ​​note per avere ruoli chiave nella funzione del cinetocore e nella segregazione cromosomica e per essere altamente espresse nelle cellule staminali della neocorteccia in via di sviluppo. “Quando introduciamo queste moderne sostituzioni umane specifiche nei topi – scrivono i ricercatori nello studio – tre sostituzioni in due di queste proteine, KIF18a e KNL1, causano un prolungamento della metafase e un minor numero di errori di segregazione cromosomica nei progenitori apicali della neocorteccia in via di sviluppo. Al contrario, le sostituzioni ancestrali causano una lunghezza della metafase più breve e più errori di segregazione cromosomica negli organoidi del cervello umano, simile a quello che troviamo negli organoidi degli scimpanzé. Questi risultati implicano che la fedeltà della segregazione cromosomica durante lo sviluppo della neocorteccia è migliorata negli esseri umani moderni dopo la loro divergenza dai Neanderthal”. PER LEGGERE LO STUDIO COMPLETO E’ POSSIBILE CLICCARE QUI

