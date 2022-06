Esposizione di nudi accademici tra il 1790 e il 2022 a Roma

Breve biografia di Roberto Di Costanzo Roberto Di Costanzo. Illustratore, ritrattista, pittore. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in costume, scenografia e arredamento per il cinema sotto la guida del suo mentore, il Maestro costumista premio Oscar, Piero Tosi. Illustratore per numerose case editrici italiane ed estere tra cui Azimut e Editions Nomades. Presenta le sue opere all’Espace Pierre Cardin su invito dello stesso Pierre Cardin, Casa dell’Architettura di Roma, all’Institut Français – Centre Saint-Louis e alla 71esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nel 2019 ha inaugurato il suo atelier in Via Giulia 111, nel cuore di Roma, l’atelier vanta come madrina dello spazio Anna Fendi, già estimatrice e collezionista delle opere del maestro. A dicembre 2020 ha presentato il suo settimo libro illustrato “Roma. Viaggio segreto con Eros”, edizioni Efesto. Da Ottobre 2021 l’Atelier di Roberto Di Costanzo è inserito nel prestigioso complesso cinquecentesco di Palazzo Antonio Massimo a Via dell’Orso 28, nel cuore di Roma, dove propone corsi di disegno, mostre ed eventi culturali. Ad Aprile 2022 espone una Via Crucis dedicata a Roma nella Chiesa di San Gregorio Nazianzeno all’interno di Palazzo Valdina, prestigiosa sede della Camera dei Deputati di Roma, invitato da ICAS Intergruppo Parlamentare “Cultura, Arte, Sport”. Tra le sue ultime mostre personali ricordiamo:

