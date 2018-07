Estetica. Ariana Grande oggi e da anziana. Le donne sbagliano a invecchiare? Il video

Con il computer è possibile creare proiezioni nel tempo, attraverso consolidati modelli condivisi. Ma osservate bene questo video che risulta molto interessante perchè mostra i punti in cui la caduta delle linee del volto è macroscopica, specie nelle donne. Ciò che si può dedurre è che probabilmente le donne, in modo maggiore, rispetto agli uomini, tendono a togliere il grasso della pelle e a cancellarlo dalle diete, esponendosi, anche, a un sole crudele che è in grado di scavare i volti, come quelli dei pescatori. Al di là dei piani ormonali, probabilmente è necessario essere meno ossessionate da mille pulizie del volto e dai grassi del cibo. Probabilmente bisogna evitare di prendere il sole direttamente, sul lettino. E mangiare in modo vario, lasciando spazio anche alla vitale azione dei grassi. Uno dei motivi per i quali le signore più “in carne” hanno pelli seriche. Quindi non sacrificatevi troppo per ottenere risultati contrari, sul lungo periodo, a quelli che desiderate.