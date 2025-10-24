Eventi | Sai cosa sono le Terme Suburbane di Ercolano? Con “Una notte al museo” ultime occasioni per la suggestiva visita notturna tra mosaici e vapori antichi

Un viaggio tra mare e archeologia

Alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti della città sepolta dal Vesuvio

Sospese tra il fragore del mare e l’eco del Vesuvio, le Terme Suburbane di Ercolano rappresentano uno dei complessi termali più spettacolari e meglio conservati del mondo romano. Situate all’estremità meridionale della città antica, tra la spiaggia e le mura urbiche, le terme erano un luogo di incontro, relax e prestigio: uno spazio dove l’acqua, il calore e l’architettura dialogavano in un raffinato equilibrio di ingegno e bellezza.

Fondate in età augustea, le Terme Suburbane servivano l’élite di Herculaneum, che amava affacciarsi sul mare dopo le immersioni nei vapori termali. L’impianto, costruito su più livelli, conserva ancora mosaici policromi, decorazioni in stucco e iscrizioni antiche, oltre agli ambienti del frigidarium e del tepidarium perfettamente leggibili. Un raro miracolo di conservazione, dovuto alla particolare dinamica dell’eruzione del 79 d.C., che sigillò ogni dettaglio sotto metri di fango e cenere.

“Una Notte al Museo”: il fascino di Ercolano dopo il tramonto

Visite serali fino al 25 novembre con archeologi e restauratori del Parco

Fino al 25 novembre 2025, il Parco Archeologico di Ercolano propone l’iniziativa «Una Notte al Museo», un appuntamento serale che permette di vivere il sito in una luce completamente diversa, letteralmente e metaforicamente. Ogni martedì e giovedì, dalle 20.30 alle 23.30, il pubblico può accedere con biglietto ridotto al Padiglione della Barca e all’Antiquarium, accompagnato da archeologi, restauratori e architetti del Parco.

Nel Padiglione, protagonista assoluta è la lancia militare rinvenuta sull’antica spiaggia: una scoperta eccezionale, forse appartenente alla flotta inviata da Plinio il Vecchio in soccorso degli abitanti durante l’eruzione. L’Antiquarium, invece, custodisce un tesoro di legni carbonizzati, utensili e preziosi ori, che raccontano con toccante precisione la vita quotidiana della città prima della tragedia.

Gli esperti del Parco svelano durante la visita il dietro le quinte dei restauri, spiegando come la tecnologia moderna stia permettendo di preservare e comprendere sempre meglio i materiali e gli spazi di Herculaneum.

Le Terme Suburbane aprono al pubblico in via eccezionale

Visite guidate fino al 1° novembre per scoprire uno degli edifici romani più raffinati

Accanto all’apertura serale, fino a sabato 1° novembre 2025 è possibile partecipare a una visita guidata esclusiva alle Terme Suburbane, eccezionalmente accessibili durante il cantiere di restauro. I piccoli gruppi vengono accompagnati tra le sale termali, in un percorso sospeso tra la bellezza del mare e la forza delle mura romane, con orari di visita dalle 9 alle 16.

Un’occasione irripetibile per vivere Ercolano in modo diverso: tra luci serali, archeologia viva e il fascino intatto delle sue terme romane, che ancora oggi, dopo duemila anni, sembrano trattenere il calore del mondo antico.

ℹ️ Informazioni utili

Iniziativa: Una Notte al Museo

Dove: Parco Archeologico di Ercolano

Quando: fino a martedì 25 novembre 2025 (martedì e giovedì, 20.30–23.30, ultimo ingresso 22.30)

Visite alle Terme Suburbane: sabato e domenica di ottobre e sabato 1° novembre 2025, dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo ingresso 15.30)

Biglietti: ercolano.cultura.gov.it – ercolano.coopculture.it

Call center: +39 081 0106490 (lun–sab, 9.00–17.00)