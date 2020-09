EVENTO | Il mercato dell’arte: collezionismo e capolavori. A Breno l’incontro con Giovanna Bertazzoni

Il Parco diospiterà,, alle 20:30, l’incontro. Relatore è, Direttore internazionale di, in dialogo con Fabio Larovere. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della seconda rassegna di

Giovanna Bertazzoni arriva al mondo dell’arte dall’universo museale. Diplomata all’Ecole Nationale du Patrimoine di Parigi, dopo una fase lavorativa molto intensa in America approda a Londra da Cheistie’s nel 1998. Percorre tutta la sua carriera all’interno del Dipartimento di Arte Impressionista e Moderna, da “cataloguer” a Direttore del reparto. Nel 2012 diventa Direttore Internazionale del Dipartimento, nel 2017 Co-Chairman e da due mesi è Vice-Chairman del nuovo gruppo Moderno-Contemporaneo. Nella serata di sabato 26 settembre svelerà i retroscena, gli aneddoti ma soprattutto le dinamiche che si celano dietro rapporto collezionismo-opere-mercato.

PARTECIPAZIONE SOLO SU PRENOTAZIONE

Saranno adottate tutte le norme anti covid

info@brenoturismo.it

In caso di maltempo gli incontri si terranno nella Chiesa di Sant’Antonio.



Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis