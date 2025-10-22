Eye Contact. Quando lo sguardo fotosensibile diventa archivio di tutti gli artisti di Milano. La mostra. Come aderire

Milano, 23 ottobre 2025. In via Ludovico il Moro 1, lungo il naviglio, lo spazio di settanta­ventidue – extension ribolle di attesa. È il giorno in cui apre Eye Contact, la chiamata pubblica promossa dal collettivo ZU Studio, formato dai fotografi Roberto “Mimo” Visconti, Alberto Dedè e Bruno Pulici. Niente inaugurazione ufficiale, nessun discorso introduttivo: il progetto prende vita dal suo stesso farsi, nel momento in cui il primo artista si siede davanti al banco ottico, la luce viene calibrata, il soffietto della macchina si tende e il volto si offre alla lastra.

Oggi, 23 ottobre, la call prende corpo e significato. Gli artisti che hanno aderito si presentano con i loro strumenti e con l’emozione di chi si sottopone a un piccolo rito di iniziazione. Non posano come per una fotografia di servizio, ma si espongono: lo sguardo verso l’obiettivo è il gesto che dà nome all’intero progetto. La fotografia analogica rende tutto più lento e più denso. Non c’è fretta, non c’è serie, non c’è postproduzione. Ci sono solo due persone e una macchina che misura la distanza e la trasforma in immagine.

I visitatori possono entrare liberamente. Osservano la sessione di posa, vedono le stampe emergere dalla bacinella, parlano con i fotografi e assistono a una performance di mestiere e memoria. L’odore della chimica, le luci ambrate e la precisione del gesto manuale creano un’atmosfera sospesa, quasi teatrale. Ogni ritratto nasce sotto gli occhi del pubblico, ma resta un atto intimo, una traccia visibile di una presenza che si imprime nella città.

Il progetto ha una radice profonda: ridare alla fotografia la sua materialità. In un’epoca dominata dall’immagine digitale istantanea, scegliere il banco ottico e la stampa diretta su carta è un gesto poetico e politico. La lentezza e la fatica del gesto diventano un modo per opporsi alla smaterializzazione delle immagini. Ogni ritratto è un oggetto unico, irripetibile e insieme documento e reliquia.

Eye Contact non intende creare un archivio chiuso o definitivo, ma una costellazione in espansione, una raccolta di presenze che si stratifica giorno per giorno. Il muro dello studio, con i volti ancora umidi, ne rappresenta la prima forma provvisoria e magnifica. Più avanti sarà possibile catalogare, conservare e digitalizzare le immagini, ma la forza dell’archivio risiede nella partecipazione diretta e nella dimensione artigianale del processo.

Il titolo Eye Contact contiene la chiave interpretativa del progetto: è lo sguardo reciproco che genera l’immagine. Nella fotografia contemporanea, dove il soggetto è spesso inconsapevole o mediato dallo schermo, la decisione di fermarsi, guardare e lasciarsi guardare restituisce profondità alla relazione visiva. Il ritratto non è più prelievo estetico, ma atto etico: incontro, riconoscimento, alleanza.

La giornata del 23 ottobre non è solo apertura, ma prima pietra di un archivio in costruzione. Le stampe prodotte oggi costituiscono il nucleo iniziale che nei giorni successivi continuerà ad arricchirsi. Gli artisti ricevono una copia del proprio ritratto e lasciano un duplicato allo studio, come parte di una collezione in divenire. Nei prossimi mesi, il collettivo valuterà le modalità di accesso e diffusione: una mostra itinerante, un libro o un archivio consultabile.

Criticamente, Eye Contact si colloca nella tradizione dei grandi ritratti d’artista: da Ugo Mulas, che negli anni Sessanta fotografava Fontana, Pistoletto e Boetti nei loro atelier, fino a Claudio Abate, testimone della vita delle gallerie romane. Se allora il fotografo era osservatore esterno, ZU Studio partecipa alla scena e la trasforma in archivio condiviso. Non fotografa da lontano, ma da dentro, restituendo il volto come opera e come presenza.

Resta aperta la sfida della rappresentatività, della conservazione e della futura consultabilità, ma la forza del progetto risiede nella sua dimensione provvisoria e partecipativa. Eye Contact non è un progetto museale, ma un gesto comunitario, un modo per dire che l’arte vive nella relazione e nello scambio, nella disponibilità a guardarsi.

Al termine della giornata, mentre le ultime stampe del 23 ottobre vengono appese e la luce della sera filtra dalle finestre, lo spazio si riempie di volti che restituiscono lo sguardo a chi li osserva. Immagini ancora umide e imperfette, dense di vita, che segnano l’inizio di un archivio e di una conversazione: una galleria di presenze che racconta la Milano dell’arte non come somma di individualità, ma come corpo collettivo riconosciuto attraverso lo sguardo dell’altro.

Per chi desidera aderire all’iniziativa, che prosegue, è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] o recarsi direttamente presso lo spazio di settanta­ventidue – extension, dove è disponibile il modulo di prenotazione. Le sessioni fotografiche durano circa quindici minuti e le immagini vengono immediatamente stampate su carta fotosensibile. Chi non ha prenotato può comunque verificare sul posto la disponibilità di slot residui: l’invito è aperto, la partecipazione diffusa, perché ogni sguardo contribuisce alla costruzione di un archivio in continuo ampliamento.