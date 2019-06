Fabio Giocondo, metamorfosi pittorica di una gallina bianca con cripto-figure

Condividi 0 Condivisioni

Fabio Giocondo. Premio finalisti Nocivelli, 2018, analizza la propria opera



www.premionocivelli.it/opera/white-chicken

“I miei soggetti preferiti sono le figure; non faccio nessuna differenza tra quelle umane o quelle animali. L’opera Withe Chicken parte direttamente dal pennello, senza la delimitazione della matita. Il pennello mi ha lasciato libero di disfare quello che un minuto prima poteva sembrare una figura ben definita. Il gallo così acquista ironia: parte da un piumaggio a nocche, elegante ,ed arriva allo sguardo strabuzzato quasi di un piccione”.

Cenni biografici

Fabio Giocondo nasce ad Agropoli (Sa) nel 1975 dove vive e lavora tuttora. Dopo aver conseguito la laurea in Sociologia, si dedica totalmente alla pittura e alla scultura. Al suo attivo numerosissime collettive e personali in Italia e in Europa, tra cui spiccano una mini-personale alla “ Galleria Vaticana La Pigna” a Roma, tre personali a Milano ed una recente importantissima mostra a Brisbane , in Australia.

Si aggiungono altrettanti riconoscimenti: premio della critica a Fighille (PG) e a Cossato (BL), 16° classificato (su 498 opere) a Fighille,1° classificato per due anni a Corchiano (VT) e ancora primo premio a San Gimignano e Treviso. A Sarezzo (BS) 2° classificato. Trivero (BI) 2° classificato. Diverse sue opere si trovano in importanti Pinacoteche pubbliche.

Numerosi sono i testi critici che analizzano il suo lavoro. Il Neo-Espressionismo delle sue solitarie figure e la fine pittura ad olio, che affonda le radici nell’antica essenza dell’arte seicentesca, fanno di Fabio Giocondo un’artista in crescita e da tenere d’occhio.

WEBSITE: www.fabiogiocondo.it

E-MAIL: fabgiocondo@libero.it

LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=-skUjMEeHP8&t=98s