Faceva opere meravigliose con carte e forbici. Ed era pagatissima. Riscoperta da una mostra Johanna Koerten, un genio olandese del Seicento

Tra i visitatori più illustri del suo studio a Amsterdam ci furono Pietro il Grande, zar di Russia, e Cosimo de’ Medici, mentre poeti contemporanei non esitarono a paragonare la sua arte a quella di Michelangelo. Eppure, oggi, Joanna Koerten, artista olandese del XVII secolo specializzata in ritagli di carta e tessuti, è quasi caduta nell’oblio. La sua fama, allora straordinaria, ha lasciato solo tracce sparse, mentre le opere superstiti – una quindicina circa – sono raramente esposte.

“Era incredibilmente famosa durante la sua vita”, osserva Virginia Treanor, curatrice senior del National Museum of Women in the Arts (NMWA) di Washington, DC. “Chi partecipava al Grand Tour in Europa si assicurava di fermarsi a vederla, lasciando biglietti di elogio nel suo libro degli ospiti”. Koerten lavorava in molti media, dall’acquerello alla cera, ma furono i suoi ritagli di carta – incisioni minuziose che creavano composizioni di sorprendente complessità – a consacrarla come artista di eccezionale talento.

Nicolaas Juweel, Ritratto di una tagliacarte, forse Alijda Juweel, a Rotterdam (1696). @ Foto Museo di Rotterdam.



Oggi tre delle sue opere sono visibili nella mostra Donne artiste da Anversa ad Amsterdam, 1600-1750, co-curata da Treanor e da Frederica van Dam del Museum of Fine Arts di Gand. In questa esposizione, che riunisce quasi 150 opere di 40 artiste dei Paesi Bassi, le creazioni di Koerten sono presentate negli Stati Uniti per la prima volta, offrendo un raro sguardo sull’eredità di una donna che, pur al culmine del successo, è stata poi quasi dimenticata.

La vita di Koerten fu dedicata all’arte. Nata ad Amsterdam da genitori mennoniti, manifestò fin da bambina un talento introspettivo per rappresentare il mondo circostante. Sposò Adrian Blok all’età di 41 anni; il marito, più giovane di qualche anno, fu un sostenitore instancabile della sua carriera. Dopo la sua morte, un Stamboek raccolse poesie e testimonianze in suo onore, conservato oggi nella mostra. Il suo nome fu incluso nell’influente compendio di biografie olandesi di Arnold Houbraken, The Great Theatre of Netherlandish Painters and Paintresses (1718-1721), dove veniva lodata come artista capace di affiancare, nella grandezza, i maestri maschi del tempo.

Il ritaglio di carta, insieme alle arti tessili e alle opere in vetro, era molto apprezzato nei Paesi Bassi del XVII secolo. Koerten vendette un “dipinto a filo” – oggi perduto – alla moglie dell’imperatore Leopoldo I per 4.000 fiorini, più del doppio di quanto Rembrandt guadagnò per la Ronda di Notte. La sua abilità le valse il soprannome di “Minerva delle Forbici”, un richiamo alla dea della saggezza e della tessitura, e una consacrazione al ruolo di artista di alto livello. Tra le sue opere, ritagli di carta raffiguravano ritratti di sovrani, allegorie classiche e composizioni monumentali, come l’allegoria della Libertà Romana del 1697, un trionfo di eleganza e precisione scultorea, lodata dai poeti dell’epoca.

Koerten esponeva le sue opere nello studio-museo noto come “The Blok”, accogliendo dignitari e mecenati. Pietro il Grande vi fece visita nel 1697, e il suo ritratto, realizzato interamente in carta ritagliata, è oggi un prezioso prestito del Rijksmuseum.

Le sue opere erano spesso illuminate da dietro, per far risplendere i sottili dettagli dei ritagli, creando un effetto quasi tridimensionale. Anche se molte di queste soluzioni sono difficili da ricreare oggi, dipinti coevi come il Ritratto di un tagliacarte di Nicolaas Juweel offrono un’idea delle forme sferiche e sospese che l’artista poteva realizzare.

Nonostante il successo e la maestria riconosciuta in vita, la caduta nell’oblio di Koerten riflette la delicatezza dei materiali e, forse ancor più, le gerarchie di genere imposte dalla storiografia successiva. La critica maschile spesso svalutava le arti considerate femminili, relegando i ritagli di carta a un livello inferiore rispetto alla pittura o alla scultura “maggiore”. Come osserva Sophie-Anne Lehmann, il processo creativo di Koerten veniva percepito come femminile, ma la sua abilità permise di superare i pregiudizi e affermarla al livello dei colleghi maschi.

Oggi, grazie a mostre come quella del NMWA, il nome di Johanna Koerten torna a risplendere. La sua capacità di trasformare un semplice foglio di carta in un’opera d’arte complessa e poetica dimostra che il contributo delle donne alle arti visive dei Paesi Bassi del XVII secolo è stato non solo rilevante, ma rivoluzionario. La sua storia ci invita a ripensare la categorizzazione tra “belle arti” e artigianato, e a riconoscere la grandezza spesso invisibile di artiste che hanno plasmato la cultura visiva europea con talento, pazienza e inventiva straordinaria.