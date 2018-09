Fai clic e ingrandisci con la lente “magica” “La Maddalena” di El Greco fino a vedere la più piccola pennellata

Entriamo nella Maddalena di El Greco, una tela dipinta nel periodo 1580-1585, oggi conservata al Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City Ingrandiamo fino a vederne, se volessimo, la trama della tela e ogni piccola pennellata. Ciò consentirà di scorgere particolari che sfuggono a qualsiasi normale visione e a capire come dipingeva il grande artista greco d’origine, ma veneziano di formazione. E pittoricamente veneto anche quando lavora in Spagna. Perchè veneto? L’ingrandimento ci aiuta a capire perfettamente. Come potremo osservare egli lascia – come i veneti – la struttura vincolante del disegno – e dipinge i volumi, modellandoli attraverso la luce. E’ la luce che dà la forma, non il disegno. Così quando guardiamo l’orecchio di Maddelena, ci accorgiamo che non è compiutamente disegnato, ma irregolarmente sbalzato dall’oscurità, al punto da apparirci, da vicino, deforme e a ricomporsi perfettamente a una certa distanza Ingrandendo il volto ci renderemo conto che l’artista irrorò di cielo, con il blu della sera di Provenza, ogni oggetto seguendo le regole della pittura tonale e del tonalismo. Come fece? Anzichè preparare un fondo bianco o chiaro,comunque, dipinse tutta la tela, rapidamente di blu. Il blu sottostà al rosa del volto. Poichè tutto è intriso dalla luce piena di malinconia e dolore.

Egli ne ha dipinte diverse versioni: Maddalena penitente del 1576-1578, prodotto durante il primo periodo a Toledo, che mostra la maggiore influenza di Tiziano nel periodo spagnolo – ora l’opera è consevata nel Museo di Belle Arti di Budapest. La versione del 1577 ora al Worcester Art Museum; poi quella che osserveremo da vicino – c.1580-1585 – conservata al Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City. Una diversa composizione sull’argomento, realizzata tra il 1585 al 1590 è nel Museo Cau Ferrat.

Ma l’amore espresso nell’opera conservata nel museo di Kansas City, che ora ingrandiremo, è il più intenso. Spesso il titolo ufficiale – Maddalena Penitente – è fuorviante. I pittori infatti, lavorano, in un sottotesto, attorno al concetto di “colei che ama in assenza”. Lasciata la Palestina su una barca, Maddalena, discepola di Gesù, si ritira a vita eremitica in un bosco al Sud della Francia. In preghiera e nel ricordo del Signore, che è un ricordo umanissimo di donna che ha amato.

