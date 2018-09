Fai clic. Entra e ingrandisci Klimt. Scoprirai ogni segreto della sua arte e della sua perfezione formale

L’arte di Klimt, come appare molto ovvio, da una rapida osservazione, è fortemente permeata dal disegno. Elementi simili a mosaici, intersezioni geometriche, forte presenza di elementi decorativi da accordare in modo elegante con la flessuosa presenza umana, l’attenzione al particolare necessitavano di una forte progettualità anti-realistica che necessitava di prove, correzioni, revisioni che venivano affrontate a monte del processo di stesura cromatica. L’officina Klimt è visibile dall’ingrandimento elevatissimo permesso dalla “lente magica” che ci consente davvero di entrare in contatto con l’opera e di vedere il disegno. Osservare le quadrature, le geometrie e le prove colore. Un’altra esperienza illuminante

Clicca sul link sicuro, arancione, in fondo alla pagina. Quando ti si presenta l’immagine, se clicchi due volte su di essa si ingrandisce. Più volte clicchi più l’ingrandimento aumenta, fino ad arrivare alla tela e ai grumi di colore. Per diminuire la grandezza: o premi esc per tornare alla grandezza naturale, oppure – è comodo – guardi la finestrella che si apre a destra in alto, dove cliccando + oppure – è possibile ingrandire o diminuire. Poi ci si sposta trascinando il mouse attivato per esplorare ogni parte del quadro.

Per ingrandire il dipinto di KLIMT, CLICCA QUI.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,