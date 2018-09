Fai clic. La neve e il ghiaccio, i pattinatori, le trappole per uccelli. Cammina nel quadro di Bruegel. Lente magica

+1 WhatsApp 52 Condivisioni

Al cospetto di un dipingo fiammingo, un paesaggio – intendiamo – si prova una sorta di desiderio infantile di essere all’interno del dipinto. Di osservare, ad esempio, cosa stiano facendo le piccole figure. Di vederne i volti. O capire qual è la forma di decorazione di una chiesa o di un una casa. Eccovi accontentati, più sotto con la possibilità di entrare nell’opera, di percorrerlo e di ingrandirlo, fino ad arrivare alla craquelure della tavola. Il Paesaggio invernale con pattinatori e trappola per uccelli è un dipinto a olio su tavola (38×56 cm) di Pieter Bruegel il Vecchio, datato 1566 e conservato nel Museo reale delle belle arti del Belgio di Bruxelles. È firmato “BRVEGEL.M.D.LXV.”

Il quadro, di dimensioni ridotte, risale allo stessso anno della serie bruegheliana dei mesi, ma ebbe una fortuna tale che divenne prototipo di un’infinita produzione dedicata all’inverno, da decine e decine di artisti.

La versione di Bruxelles, che un tempo era conservata nella collezione Delporte, è in genere ritenuta originale, anche se Wied notò l’alta qualità della copia del Kunsthistorisches Museum di Vienna (39×57 cm).

A differenza dei Cacciatori nella neve, in quest’opera l’artista non mise dei protagonisti nella fascia in primo piano, ma inserì i personaggi nel paesaggio, senza farli prevalere. Un posto di risalto è comunque lasciato a destra dove in mezzo a una radura sta sistemata una rudimentale trappola per uccelli, fatta da un’asse sospesa su un bastoncino legato a una corda e sotto alla quale sono state messe delle esche che i volatili sembrano apprezzare. Tale dettaglio è stato a volte letto come una metafora moraleggiante con la vita umana, che trascorre nell’ignoranza e nella spensieratezza proprio come per gli uccelli.

Clicca sul link sicuro, arancione, in fondo alla pagina. Quando ti si presenta l’immagine, se clicchi due volte su di essa si ingrandisce. Più volte clicchi più l’ingrandimento aumenta, fino ad arrivare alla tela e ai grumi di colore. Per diminuire la grandezza: o premi esc per tornare alla grandezza naturale, oppure – è comodo – guardi la finestrella che si apre a destra in alto, dove cliccando + oppure – è possibile ingrandire o diminuire. Poi ci si sposta trascinando il mouse attivato per esplorare ogni parte del quadro.

Per ingrandire il dipinto di Brueghel il Vecchio ENTRA, CLICCANDO QUI.