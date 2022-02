Fanno uno scavo per il metano in centro. Emerge strada romana perfettamente conservata

Due tratti di una strada romana che non era censita nelle mappe archeologiche sono stati trovati in queste ore nel centro storico di Bergamo. Ne dà notizia l’Eco di Bergamo . «Il ritrovamento è di eccezionale interesse per l’ottimo stato di conservazione della strada – spiega l’architetto Luca Rinaldi, Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Bergamo e Brescia – ma anche perché arricchisce notevolmente le conoscenze sull’impianto urbanistico di Bergamo romana e in particolare sulle sue vie di accesso, confermando come questo percorso viario abbia mantenuto la sua importanza nei secoli». Il tracciato non era segnalato nelle carte archeologiche della città.

