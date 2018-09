Fantasmi, teschi e paure esorcizzate dalla cultura figurativa giapponese. Il Male è quasi un cartoon. Video

L’influenza della cultura giapponese sull’immagine occidentale fu e resta altissima. La diffusione dei pezzi decorativi nipponici nelle case europee dell’Ottocento indicò all’arte occidentale altri modi di narrare.Il grafismo e il linearismo dei giapponesi contribuirono a una svolta tale che i riverberi si colgono dall’Ottocento alla pop art, fino al minimalismo zen della contemporanea. E’ anche interessante notare quanto nell’ambito della rappresentazione del Male, i nostri modelli attuali abbiano seguito maggiormente la cultura giapponese – che è giunta a noi, in questo caso, attraverso i manga e i cartoni animati – che la tradizione occidentale. Un Male che comunque, da loro come da noi, si esprime molto attraverso la mimica facciale. Occhi insidiosi da malocchio, ghigni da strega, crani in affioramento.

