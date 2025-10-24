Favoloso. Mosaico romano. La polizia trova una cavità nel terreno. Scende e scopre uno scavo archeologico abusivo. L’unicorno sorridendo diffonde luce. Perchè sconfigge la tigre? Chi è davvero? Cronaca e significati. Sei buono? Puoi vincere

È rimasto sepolto per quindici secoli sotto la terra di Mardin, nell’antica Mesopotamia romana. Oggi riaffiora come un frammento integro di pensiero visivo, di teologia figurata, di sapienza mediterranea. Un mosaico pavimentale di circa sessanta metri quadrati, miracolosamente conservato, è stato recuperato durante un’operazione anti-contrabbando condotta dalla Gendarmeria turca: un intervento denominato “Anatolian Heritage”, che ha sventato la vendita illegale del manufatto. L’opera, sigillata sotto un massiccio blocco di cemento a due metri di profondità, si data tra il IV e il VI secolo d.C. — in piena età tardo-romana — e costituiva probabilmente il pavimento di una villa patrizia o di un complesso termale appartenente a un alto dignitario.

Tra le figure emerse — rese visibili solo in parte — una scena ha immediatamente colpito gli studiosi: un unicorno candido, lanciato in avanti con la forza tesa dell’animale puro, affronta una belva accovacciata, forse una tigre o un grande felino.

“L’opera non si presenta come un compendio della varietà animale, come spesso capita nei mosaici della piena classicità romana, ma lascia intendere che presenti una sorta di fabulario collegato al Bene e al Male, alle virtù e ai vizi” — spiega Maurizio Bernardelli Curuz. “Una belva, forse una tigre, si prepara allo scontro con un candido unicorno, simbolo della forza e della purezza. L’immagine del dorso dell’unicorno è potenziata da un elemento reversibile: un colubro, un serpente agatodaimon, collegato, secondo i Romani, agli spiriti buoni della casa e degli antenati. È un animale tutelare che protegge la famiglia. L’insieme parla dunque di energia benefica e di redenzione.”

La scoperta, straordinaria per qualità e contesto, getta luce su un mondo culturale di confine: la frontiera orientale dell’Impero romano, dove si fondevano le eredità classiche e le nuove istanze cristiane. Mardin, crocevia tra Anatolia, Siria e Mesopotamia, nel V secolo era un laboratorio di sincretismi: qui l’arte musiva mescolava naturalismo tardo-classico e simbolismo proto-bizantino, fondendo il gusto romano per la narrazione figurativa con i valori spirituali emergenti del Cristianesimo. Il mosaico si inserisce dunque in quella fase in cui il linguaggio figurativo smette di essere pura decorazione e diventa veicolo morale, racconto allegorico. Il bene e il male non sono più forze astratte, ma si incarnano in una lotta animale: l’innocenza che resiste alla violenza, la purezza che non si piega alla brutalità del mondo.

L’unicorno, creatura al confine tra realtà e mito, aveva già un suo posto nei bestiari ellenistici e in Plinio il Vecchio, ma nel Tardo Impero assume un valore morale preciso. Simbolo di forza invincibile e candore, era interpretato come figura di Cristo, capace di trafiggere il male con il suo corno, cioè con la Verità divina. Nel mosaico di Mardin, il suo avversario — la tigre, o forse un leone orientaleggiato — rappresenta l’istinto cieco, il caos naturale da domare.

Il tema della lotta tra l’unicorno e la belva feroce si radica nel repertorio romano e si prolunga nelle culture cristiane e orientali. Nei bestiari tardo-antichi l’unicorno è il solo animale che possa resistere alla violenza dei predatori. È l’immagine stessa della virtus: la forza che non ha bisogno di crudeltà. In Asia, nello stesso periodo, il suo equivalente — il Qilin cinese — viene descritto come un animale capace di divorare le tigri, in una simbologia simile: la bontà e la rettitudine che dominano sulla ferocia. Questo parallelismo fa pensare a un orizzonte iconografico globale, in cui l’animale cornuto diventa emblema di un ordine morale universale, capace di attraversare i confini dell’Impero.

L’opera di Mardin si distingue dai grandi mosaici decorativi di Antiochia o Zeugma. Qui il centro non è la celebrazione del lusso, ma la riflessione morale. Il confronto tra l’unicorno e la tigre non è un semplice duello zoologico, bensì una visione etica: la vittoria del bene che si manifesta nella purezza, nella forza mite, nella capacità di resistere al male senza adottarne i metodi. È un pensiero perfettamente coerente con l’etica cristiana che, tra IV e V secolo, permeava anche l’arte profana.

La presenza del serpente benefico, l’Agatodaimon, rafforza questa idea di equilibrio cosmico: non ogni serpente è tentatore, non ogni animale è male. Nella tradizione domestica romana, l’Agathodaimon era lo spirito protettore della casa, raffigurato spesso come un serpente arrotolato. Sul dorso dell’unicorno, diventa simbolo della protezione spirituale che accompagna la purezza.

Gli esperti del Museo di Mardin hanno sottolineato come tecnica e iconografia del mosaico testimonino la transizione dal naturalismo romano al simbolismo bizantino. Le tessere — di tonalità ocra, rosso, bianco e nero — disegnano figure snelle e movimentate, con contorni marcati, secondo la prassi dei laboratori dell’Anatolia meridionale e della Siria settentrionale. Il tema della lotta, così come appare, rappresenta un ponte tra la Roma pagana e la nuova spiritualità cristiana: la belva come male fisico e morale, l’unicorno come immagine del Cristo o del giusto che vince attraverso la virtù. In questo senso, l’opera appartiene alla prima arte cristiana, quella che non rinuncia al linguaggio figurativo della classicità ma lo trasforma in parabola morale.

Il mosaico è ora custodito presso la Direzione del Museo di Mardin, dove specialisti e restauratori ne stanno studiando la superficie per ricostruirne l’intera scena. Le prime analisi confermano la datazione tardo-romana e la provenienza da un edificio di rango elevato. Parallelamente, le autorità turche hanno aperto un procedimento contro i responsabili del tentato traffico illegale. L’operazione “Anatolian Heritage”, nata per proteggere il patrimonio archeologico dell’Anatolia sud-orientale, ha così restituito alla storia un documento d’arte e di spiritualità di altissimo valore. Una volta completato il restauro, l’opera sarà esposta pubblicamente, offrendo agli studiosi la possibilità di osservare da vicino come, tra la fine dell’Impero e l’alba del Cristianesimo bizantino, l’immagine dell’unicorno abbia incarnato la resistenza del Bene nel cuore della Mesopotamia romana.