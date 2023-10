omnia vincit amor Copia

AMOR VINCIT OMNIA

CRIPTO-FIGURE COMPOSITE

Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1602-1603, olio su tela, 156×113 cm, Gemäldegalerie, Berlino. Indagini su criptofigure e immagini reversibili. Annotazione: il seguente dipinto, sotto il profilo delle complesse modalità compositive, si pone in linea con le modalità costruttive delle altre opere del pittore, che abbiamo indagato invece con il criterio di estesi campionamenti, soprattutto rivolti a criptofigure di minori dimensioni



Il corpo di Amore, secondo la composizione di Caravaggio – alla luce delle scoperta dei ritratti reversibili e delle criptofigure maggiori, è al centro delle concomitanti azioni di una parte istintiva, più pesante – l’ala sinistra dell’angelo è greve e si colloca a un’altezza minore, come un piatto della bilancia carico di mercanzia – e di una più lieve parte spirituale, che richiama alla necessità di un’elevazione dalla carne che non è, per Caravaggio, astensione dall’eros. Amore, come san Michele Arcangelo – figura spirituale di riferimento di riferimento per Michelangelo Merisi – a cui, l’apparentemente impudico soggetto si richiama, soppesa virtù e vizi, non per giungere a una condanna degli uni o degli altri, ma alla ricerca di un equilibrio contemperante tra istinto e sentimento filtrato dall’educazione. Essendo giovanissimo, Amore presta maggior attenzione, come appare dalla posizione, alla voce delle tentazioni









ALA SINISTRA DI AMORE – AREA DELLA CONCUPISCENZA CHE DIVIENE PECCATO

L’area dell’ala sinistra di Amore, a causa del proprio peso, tiene il protagonista ancorato alla terra. Essa produce i richiami della carne e induce gli infortuni della virtù, che dischiudono all’umanità il precipizio del caos. L’ala contiene più elementi figurativi cangianti, rispetto all’ala destra, fino alla saturazione degli spazi. Per rendere il concetto dell’inganno dei sensi, il pittore riempie lo spazio dell’ala sinistra d’amore di un elevatissimo numero di figure reversibili, ottenute attraverso una definizione parziale delle figure stesse e con il raccordo con altre semi-figure, impostate con inclinazioni diverse che ingannano l’occhio e che mutano al secondo sguardo, anche grazie all’uso dello sfumato e pertanto a programmati punti di sfocatura, ottenuti dal pittore con una minor definizione dei contorni. L’isolamento delle immagini stesse, nel blocco della rotazione, è possibile soltanto attraverso l’uso di cornici scure inserite nel punto di frattura, indicato da Caravaggio attraverso linee. Una cornice può isolare una figura, una seconda, una terza e una quarta. Fino a una discesa alle immagini più piccole, contenute nelle silhouette di quelle maggiori, con un sistema che, per una più facile comprensione, potremmo definire a “scatole cinesi”. Caravaggio stabilisce, al tempo stesso, aree di messa a fuoco diverse, commisurate alla distanza. Da lontano i soggetti possono apparire anche con unna forte connotazione erotica, ma alla media distanza essi spariscono a causa della decompressione del sintetismo della vista, a favore di una visione maggiormente analitica. Egli, al contempo, prevede che l’osservatore mantenga la distanza di consueta messa a fuoco del quadro, senza avanzare ulteriormente per cogliere le figure più piccole. Può avvicinarsi al quadro chi è in grado di superare l’abbacinamento indotto dalle figure chiare, in superficie.

L’ALA SINISTRA DI AMORE VISTA DALL’ALTO – TENTAZIONI E DELIRIO DEI SENSI

ALA DESTRA – L’AMORE SPIRITUALE

E IL CONCEPIMENTO DEL CARAVAGGIO

ALA DESTRA DI AMORE VISTA DALL’ALTO – I PORTATORI DI BENE NELLA VITA DEL PITTORE

OMBRE DIABOLICHE DEL GIOCO AI PIEDI DI AMORE

ARMATURE E GIOCATTOLI INQUIETANTI DI “CECCO”

Le intensi luci che accendono il corpo di Amore, portano la percezione a catalogare gli elementi neri come ombre insignificanti, seppur dotate da una forte ragione naturalistica. Eppure questa sezione – che rimane nell’area sinistra del quadro, presieduta dai sensi, dai piaceri corporei e dal possibile inganno – è massimamente artificiosa e ricca di piani simbolici. La visione frontale, in condizioni di luce normale, ma con uno sguardo principalmente riservato ad essa, attivato sotto il profilo analitico, permette di percepire figure diaboliche che sembrano uscire da un incubo infantile, suscitato da racconti di streghe, di demoni e di giocattoli che si animano all’improvviso perchè caricati e abitati da spiriti maligni. Amore deve abbandonare la logica del gioco poichè l’adolescenza è giunta. E il gioco, protratto oltre l’età consentita, fa intendere il pittore, diventa un vizio, come il sesso sfrenato dell’ala sinistra. Amore può trasformare la passione del gioco nello studio spiritualmente costruttivo della musica (al quale il pittore dedica un riquadro, accanto) che offre divertimento, che innalza lo spirito, ma che deve diventare silenzio al momento dell’elevazione. Caravaggio ottiene questa parte caratterizzata da acutissime ombre geometriche, usando probabilmente sagome di cartone, che appone sulla tela, tenendo conto di un cerchio nero – ben visibile – che ha la funzione di motore principale del movimento e di baricentro. Basta infatti disporre le figure come lancette di orologio che ruotano attorno al perno del quadrante per ottenere proiezioni numerose e figure reversibili, che possono essere lette da più punti di vista . Quindi Caravaggio, com’è evidente appoggia sagome al cerchio, ne trae la silhouette e le dipinge di nero. Prende poi una sagoma successiva e la fa ruotare attorno al perno del cerchio, reiterando questa operazione con figure diverse e andando a cogliere diversi gradi di rotazione. In quest’area del peccato – sotto il demone del gioco che diventa vizio, se protratto al di là dell’età infantile – l’artista inserisce anche il proprio autoritratto, mentre pare osservare i giochi di un bambino.

GLI STRUMENTI ABBANDONATI E IL SILENZIO

IL TORACE DI AMORE

SCENE FAMILIARI ALL’OMBRA D’AMORE

L’ORIGINE DEL GIOVANE MODELLO

LA SINTESI DEI RILIEVI. AREE SEMANTICHE

E TECNICHE DI SCHERMATURA

USATE DAL PITTORE

PER RENDERE MENO EVIDENTI LE DUE ALI





LA PROGETTAZIONE DEI DIPINTI

E LO SVILUPPO DELLE TECNICHE

Il presente studio permette di fornire elementi assolutamente nuovi, rispetto al pensiero-pittura di Caravaggio e centinaia di dipinti nuovi, contenuti nei dipinti paralizzati da uno stereotipo visivo accreditato dalla critica, con fini evidentemente politici. Il non detto relativo alla riscoperta di Caravaggio, compiuta da Longhi, è relativo alla potenza dei dipinti che fecero prefigurare, a partire dagli anni Cinquanta, una sorta di visione pre-comunista e cattolica ribellistica del mondo. La presunta omossessualità del pittore – che non emerge dalle cipto-pittura, fortemente caratterizzata sotto il proflo dei una vera assessione erotica nei confronti delle donne -e che si basò su una frase di un viaggiatore passato da Roma decenni dopo – fu un particolare utilizzato a fini politici per creare un precedente al mondo pasoliniano. Regista, comunista, cattolico, corsaro, omosessuale. Abbiamo così assistito all’adattamento di Caravaggio a una necessità di stereotipo politico: fornire un precedente illustre alla figura dell’intellettuale catto-comunista italiano. Tutto ciò ha congelato la ricerca sul pittore, poichè lo ha consegnato a un luogo comune molto lontano dalla realtà, limitando lo sguardo.

E tutto ciò – come i disegni o le figure complesse – non rientrasse nello stereotipo è risultato effettivamente invisibile per decenni, nonostante tuo fosse sotto gli occhi di tutti.

Ma veniamo alla rivoluzione degli studi su Caravaggio, avviata a partire dalla scoperta dei suoi disegni nel Fondo Peterzano, da parte di chi scrive e della collega Adriana Conconi Fedrigolli, che si sono mossi attorno allo sviluppo di alcune intuizioni di Vittorio Sgarbi. Caravaggio raggiunge il massimo realismo con il massimo artificio tecnico. Il visibile è la parte superficiale, al quale l’artista sembra assegnare un’importanza relativa, rispetto alle macchine per la pittura che egli allestisce, che sono specchio del rapporto tra moltitudine e l’Uno. La matrice è arcimboldesca, ma la complessità che egli raggiunge lo colloca ben al di là del maestro milanese, che era il massimo pittore milanese, negli anni in cui nacque Merisi, e, probabilmente dello stesso Leonardo. La presenza di alcuni simboli – da noi isolati, a diversi livelli stratigrafici, nei dipinti, di matrice alchemico-ermetica e la vicinanza del pittore al mondo francescano – depositario dell’alchimia spirituale, lasciano intendere che i quadri sono universi dilatati, tendenti all’infinito, in cui si interconnettono la materia e le l’anima del mondo.

Ecco uno schema sintetico dei risultati dell’indagine

1) Caravaggio dipinge opere che possono essere osservate dai quattro lati e che cambiano contenuto rispetto alla posizione nello spazio. Per ottenere questo effetto probabilmente concepisce l’opera facendola ruotare, idealmente attorno a perno, poichè le figure più piccole si dispongono sia ortogonalmente che lungo aree circolari. Egli utilizza anche due reticoli impaginativi sovrapposti. Una rete disegnativa basata su un insieme di rettangoli e quadrati e un’altra rete a maglie irregolari, somigliante a un rilievo mappale

2) Caravaggio probabilmente – come risulta dal rapporto con i disegni del Fondo Peterzano, lavora utilizzando sia cartoni che ha ricavato in positivo, ritagliando sagome, da seguire lungo la silhouette che cartoni in negativo simili ai nostri stencil. L’artista combina questi ritagli , ponendoli all’interno di un progetto generale del dipinto, cioè un disegno di ampie dimensioni che muta ai quattro lati e che sarà poi occupato, all’interno, da blocchi autonomi, ma dotati di linee di prolungamento attraverso aree autononome interrelate. di adeguamento delle varie parti

3) Anche la lettura dei particolari minori cambia, ruotando il quadro. Mutano così i paesaggi o le figure dei personaggi, come vediamo nella seguente slide. Egli ottene personaggi e paesaggi autonomi e finiti, in ogni direzione poichè, ad esempio, una figura umana ha un’altra testa a livello dei piedi e una casa ha un tetto e un’ombra che si trasforma, se i quadro viene ruotato, in un altro tetto.

4) Ogni blocco maggiore inscrive altri blocchi disegnativi minori autonomi, ma interrelati al proprio interno. Questa impaginazione a blocchi, leggibile dai quattro lati con sensi definiti creano figure cangianti e pertanto in movimento. In mancanza di una cornice, le figure ruotano e mutano continuamente perchè esse si collegano ad altri elementi vicini. Proprio grazie a questo sistema Caravaggio riesce ad inserire anche immagini erotiche nei dipinti sacri. Da lontano esse sembrano tali, ma avvicinandosi i contorni spariscono poichè l’occhio intercetta altre immagine, quelle da cui la figura maggiore è stata composta. In seguito l’esempio di un’immagine evidentemente incongruente, nel dipinto Santa Caterina

5)Il quadro e le figure mutano non soltanto in base alla distanza o alla rotazione del quadro, ma anche in base all’intensità della fonte di luce. Con la luce mutevole delle candele l’effetto di movimento di figure sub-liminali provoca un movimento fantasmatico all’interno dell’opera

6) Figure che contengono altre figure portano il pittore a lavorare a immagini autonome sempre più piccole, evocate con un minuscolo pennello da miniatore

7) Numerose figure di matrice arcimboldesca – a livello macroscopico – interloquiscono con il soggetto principale del dipinto. Scendendo nei livelli inferiori, alle figure più piccole, Caravaggio dipinge “istantanee” nelle quali appare egli stesso con familiari e amici. E’ il Caravaggio introspettivo, che risulta di straordinario interesse antropologico e psicologico.

8) I livelli inferiori del film pittorico sono disseminati anche di caratteri alfabetici disposti come firme e di apparati di autografia, in parte affioranti, in parte lasciati affiorare, in parte coperti, ma visibili attraverso indagini diagnostiche della tela

9) Caravaggio utilizza una combinazione di autografia complessa, basata sul proprio stemma, sullo stemma degli Aratori -ufficialmente il nonno paterno – su altri elementi simbolici ricorrenti, che abbiamo cristallizzato in uno studio accessorio