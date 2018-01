federico gdb

GUSSAGO – Il Comune realizzerà, nella splendida zona delle piscine, a sud della Santissima, un ciclodromo, destinato ad allenamenti e a gare, importante completamento della vasta offerta sportiva del paese. Sara una pista di 800 metri di lunghezza e di 5 di larghezza, omologabile per gli appuntamenti agonistici di ogni livello, fino a quello nazionale. Ma pure un percorso polifunzionale, aperto anche ad altri sport e a momenti sportivi e ricreativi. L’annuncio viene dal sindaco Giovanni Coccoli. “Siamo nella fase preliminare. – dice – Il progetto sarà concordato e condiviso con la Federazione del ciclismo. Conclusi questi interventi, che ci consentiranno di disporre di informazioni fondamentali per ottenere un impianto di alto livello, passeremo alla fase esecutiva. Realizzeremo i lavori entro primi mesi 2019; quindi il ciclodromo sarà pronto per primavera 2019. Non sarà un anello, ma un percorso più articolato su vari dislivelli. Il ciclismo ha significato e significa tanto, a Gussago. Allenarsi su strada, per bambini e ragazzi, è oggi estremamente pericoloso e complesso. Così abbiamo spostato le attività ciclistiche sulla pista di atletica, al centro sportivo Corcione. Ma la presenza di attività miste, al centro sportivo, presenta alcuni problemi. Per cui, ecco lo sviluppo dell’idea del ciclodromo. Lavoriamo in direzione della sicurezza e della fornitura di servizi qualitativamente molto elevati. Sottoscriveremo così una convenzione con il Gs Ronco, che è un importante vivaio formativo nell’ambito ciclistico, per consentire ai ragazzi di fare gli allenamenti, in una certa fascia oraria. L’attività ciclistica sarà spostata dal campo Quando l’impianto non ospiterà gli allenamenti verrà aperto a tutta la popolazione che potrà utilizzarlo per il jogging, per passeggiate, per biciclettate sicure, senza il pericolo del traffico”. La pista sarà dotata di un edificio con i servizi igienici, con una stanza adibita a ufficio e spogliatoio e con un piccolo deposito per attrezzature. “Il costo, che abbiamo inserito nel bilancio triennale, è di 250mila euro . dice Coccoli – Cercheremo di recuperare risorse attraverso finanziamenti regionali”.

I costi sono stati abbattuti grazie alla progettazione da parte degli uffici comunali. L’area del ciclodromo- in via Staffoli, a poca distanze dal centro sportivo Le gocce – è poi di proprietà municipale. Il ciclodromo è un impianto sportivo diverso dal velodromo. Il primo è infatti finalizzato a creare un’area protetta per il ciclismo su strada, mentre il velodromo, con la particolare e ardita configurazione del tracciato, è finalizzato al ciclismo su pista.

Un velodromo è un impianto sportivo atto ad ospitare competizioni ciclistiche, in particolare gare di ciclismo su pista. La pista del velodromo è lunga qualche centinaio di metri ed è formata da due rettilinei paralleli connessi da due curve di 180 gradi[1]. La superficie presenta infatti una certa inclinazione verso l'interno, particolarmente accentuata nelle curve, atta ad equilibrare la forza centrifuga durante la loro percorrenza ad alta velocità.

Questanno deciso inseririlo nel piano triennl eocn progettazione quasi interanetn interna alllufficio tecnico.

Progettazione interna, abbiamo in ballo di chiedere contributi all aregione perche dovrebbero esserci, ad oggi importo esatto sara una pista fatta inz zona sud della piscinam, su area comunale, e per cui non abbiamo costi di acquisizione area.

CELLATICA – Atti di vandalismo, scarichi abusivi di spazzatura e scarsa pulizia. Protestano gli abitanti del quartiere che sorge attorno al parco di via Aldo Moro, proprio perché l’area verde non sarebbe sufficientemente controllata e ciò consentirebbe le incursioni di bande di ragazzi, che si avventano su arredi urbani e giochi. Pioli frantumati, vernici spray utilizzati con fini deturpanti, sprangate, cartacce sparse in tutta l’area. Un tavolino da ping pong, in muratura, è stato “graffito” anche con i colori e , sotto di esso, è stato acceso un fuoco, alimentato da rifiuti di plastica, che hanno lasciato fuliggini dense, ceneri e detriti unti. I cestini rimasti sono rotti o bruciati. “La stessa cosa avviene all’esterno delle scuole elementari di Cellatica – dicono gli abitanti del quartiere – Dopo l’entrata in funzione della raccolta differenziata c’è un unico cestino, che viene regolarmente scassato. Bisognerebbe aumentare la vigilanza nei confronti dei gruppi di adolescenti e, al tempo stesso, provvedere al recupero e alla sistemazione degli spazi danneggiati, che non devono essere lasciati così, per troppo tempo”. I residenti chiedono l’installazione di telecamere di controllo e l’intensificazione dei passaggi, complessivi, dei vigili urbani. Segnalati anche danneggiamenti sistematici degli specchietti delle auto parcheggiate.

Arredo urbano a chie è in carico. Abbiamo notatao che quanod cose ncevogno rotte passa tempo prima che vengano riportate ab origine ma lascitate li per tanto tempo. Poca manutenione dei giardini pubblic e aiuole pubbliche. Oltre al fatto che ci sono vandali che pensano di fare quelo che vogliono. Posto che ci sonopersone incivili con mamme ch afanno compelanni ingiardini pubblici, qunado questi giardini sononsporchi, plastica birra, rimangono li in bella vista Con quale cadenza pasosno,incivilta presente ed è sempre preeggio forse preveder eun passagio in piu dei manutentori non solo di chi taglia ernba, ma gli spazzini stessi. Cosi come ci sono dei giardini sempre di pertinenza pubblica accnto a esidentza epieni di carta cartacce e rifiuti, e perdono pezzi Via aldo moro, io spero siano ragazzi. Ordine publico e sicurezza, non li ho visti nonci sono telecameer, ne ronde o pattuglie polizia locale Io non li ho visti. Buca dellae lettere divelte, rotto cassette della posta, danno è minimo economico ma ti scoccia. Percje vengono a romepre una cosa senza motivo. QUesot ultimo episodio successo. Sempre in questo periodo erano passati e hanno rotto specchietti amcchine parcheggiate fuori dalle case

Undici anni, una grande passione per il green. In tanti hanno fatto il tifo per lui. E Nicolò Taiola ha offerto ai suoi sostenitori e a tutto il club 50 punti pieni e ricchi di splendore, al Gardagolf, in seconda categoria, aggiudicandosi un ottimo percorso netto. Nicolò, che ha già un grande stile e un occhio notevole, ha conquistato il primo posto di categoria, all’interno della la gara che si è chiusa con il successo, nel lordo, da Franco Bonomini FRANCO BONOMINI 31 alla coppa Apertura, competizione che inaugura ufficialmente la stagione

Un cortometraggio firmato da Silvio Gerace e dall’associazione Extime affronta la dipendenza dal gioco d’azzardo

Il banco vince sempre, film gussaghese sulla ludopatia

GUSSAGO – Il banco vince sempre, nel presente e nella creazione di un desiderio di rivincita, nel giocatore, che getta le basi per la dipendenza. Attorno alla ludopatia si sviluppa un cortometraggio realizzato dall’associazione teatrale Ex time, con il fine di fornire, attraverso una chiave espositiva di creatività, un contributo al rafforzamento degli antigeni al gioco d’azzardo. La regia dell’opera è a cura di Silvio Gerace, un professionista calabrese che vive da oltre venticinque anni nel paese franciacortino. Aiuto regista è Sara Torchio. Il cast è composto dagli attori Alan Ferraro e Laura Raccagni. Il corto è stato scritto da Carlo Sanna, scrittore e autore. Ex time, il produttore, è un’associazione culturale che opera soprattutto nel campo dello comunicazione sociale, dello spettacolo e dell’animazione.

Corto finito di montare, sulla presentazione creeremo presto un evento. Siamo di gussago in tre su cinque.

A Gussago screening gratuito per donne tra i 35 e i 49 anni

GUSSAGO – Domani, mercoledì 31 gennaio, iniziano le ecografie gratuite al seno, per un piano di educazione alla prevenzione e uno screening, elaborato in seguito all’intesa fra Comune di Gussago, Fondazione Richiedei e associazione Cuore di Donna. Sabato 3 febbraio dalle 9 alle 12, in municipio, saranno raccolte le ultime adesioni. “Ricordati di te… Prevenire è vivere” è un’iniziativa rivolta a donne tra i 35 e i 49 anni, residenti nel solo Comune di Gussago. Si punta l’attenzione, pertanto, a un a fascia d’età che normalmente non viene abbastanza considerata, nell’ambito della prevenzione. “Una prima fase di sensibilizzazione, per far comprendere alla gente l’importanza della prevenzione di questo tumore che purtroppo colpisce anche le donne più giovani – hanno detto il sindaco Coccoli e l’assessore Mazzini –; Inizia ora lo screening gratuito nelle strutture messe a disposizione dalla Fondazione Richiedei, che sarà seguito dalla restituzione alla popolazione dei risultati. L’auspicio è di estendere il progetto anche ad altri Comuni”. “Saranno circa 200 le visite previste per questo primo anno – dice il presidente della Fondazione Richiedei, Carlo Bonometti – ma la speranza è chiaramente di estendere il servizio, in base alle risorse disponibili, ad un numero sempre maggiore di persone e ad altri Comuni. Un progetto che avrà anche un’importante valenza scientifica in quanto i dati saranno consegnati all’Ats per creare un database che riguardi questa fascia d’età”. “E’ la realizzazione di un sogno – dichiara Angela, una delle volontarie – finalmente questo sogno si è realizzato grazie alla popolazione, alla Fondazione e al Comune. Altre info: www.cuoredidonna.it