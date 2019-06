federico richiedei

Condividi 0 Condivisioni

GUSSAGO – Anni di ottime performance per il Richiedei, che chiude il bilancio aziendale in attivo ed è pronto a rilanciare per il futuro, divenendo un polo super-specializzato nella riabilitazione e nella cura dei sub-acuti. I dati sono stati presentati dal presidente del consiglio di amministrazione

99Bilancio quinquennalle alla scadenza del mandato del cda del presidente bonometti –

Stefano quarena ha chiesto la relazione del presidente, tenutasi nell eore scorse in commissione consiliare

SINTESI 2018:

2018 è il primo anno senza i ricavi dei reparti di riabilitazione Cardiologica e geriatria dellìAsst spedali civili (-2,5 milioni) più indotto Laboratorio Analisi e Radiologia

2018 primo anno di attività Star per il 2018, per la quale la regione ha riconosciuto provvisoriamente retta 150 euro al giono a paziente ; tale retta ha prodotto un fatturato di 1.057.000 euro a fronte di u totla e costi di 1.217.., generando perdita per la fondazione di 159 mila euto

Continuaizione revisione ed adeguametno degli standard del personale in escuzione del piano industriale 2017-2019

Applicazione nuovo conrtto dipendenti sanita pubblic a e aiop medici

Ativazione nuove attivita no core(studenti medici dentisti spefialisti privati) e medicina del lavoto

LAVORI IN COSRO:

Sostiuzione sitema informativo, Incremento Star, Malattie Neuro Degenerativa, Cessione in affitto della Rsa e Cdi.

FUTURO RICHIEDEI:

-Percorso di integrazione ospedale e territorio con implemntazione rete di degenza di Fondazione Pot e presst.

– Puntare su Riabilitazione

-Reparto ARE (sub ACUTI)

RePARTO Star Are di Base

– Letti per ricoveri di Sollievo Rsa

Bonometti: Raffronto tra situaizone quando siamo arrivti noi fine 2014 e nostri 4 anni 2014 2018, perdite 13milionio 600 accumulati a fine 2014 ereditato, e per nostro conto perdita è invece di solia 46mila appena.

Indebitamento è diminuito di 4 milioni dei 21 milioni e scende a 17milioini,

andamento cari ricavi in incremento per attivita propoioe vengono meno i 2 milioni dl ecivile eentrato come nuovo fatturato 1milione delleo Star quindi delat adiminuzionie del fatturato di un milionie esette

e nonstatnte questo riuschiamo a chiudente il 2017 con sloli 167 mila euro di perdita dovuti allo Star perche lo Star ci era stato proporsto adalla cambina regia e direttore ats rata 170 euro al gionro ma cen anhanno sadi solo 150 quindi prendiamo emeno di quello che ci spett aper la tipoliga malati.

La regione a consuntiva sifniazioa tute spese sperimentazione, ce scirtto nellaccordo. Avendo chiuso sesercizio senza risposata dalla regione, abbimao mandato la relazione con i costi del servizio, la nostra perdita deriva sostanzilemtne ed esclusivamente dallao star non finaziatao corretamente dalla regione, anche perce nello star ci sono due acnali ingressi uno mdeicini medicina generale e uno subacuti del civile – abbimao ricoverati subacuti prendendo meno di quell che prendono gli stessi soggetti in siutazion analoga alla nostra

I dati dimostrano un miglioramento dei costi, abnimao speso di emno anche nel personale pur avendo applicanoto nel 2018 i contratti di lavoro nuovi , abbiamo politic aocntenimento dei costi.

In una slide illustra anche il fato di ave investimenti per i 1ml600 mila in questi 4 anni – tetti rifacimento, rifacimento hospisce (prescirsionz 2011 mai auttati e quindi arischio chiusura), 600mila euro due tac in elasing, risturtturazione compltea dalla risonanza e manutenzioni.

Principale introioto deriva da attivita di riabilitazione, e altri sono attivita ragiologi a e alboratorio, aseguire hoscpice e geriatria

PPoi fatto due osservazionei sui problemi che abimao davanti dati dai lavori in corso.Principale problema orientamenteo cultural edella fondazione, sopravvivono due anime jeckill e hyde, parte personale con attenziona l apaziente ottima, gentilezza e quasto nei reparti di rciovero e tencici radiologia e con chi ha contatti con ammmalati. Nel comepo abbiamo classica cultura da pubblico impiego dove il cittadino viene trattacto con un pezzo che non conta niente, quest ain accettazionie rpenotazioni, settori che non funzionanto e dove dobimoa intervenire

Sostuiremo programmi infeormatici per tare al passo coi termini;M abbiamo 20 progrmami che non parlano tra di loro.

Incremento attivita Star malttie neureodegerenarritve, concorreremo gara per 20 nuovi postoi letto, e riapproiarci rsa che attualmente scade affitot a settemebre.

Dgr welfare giunte regionale vanno a determinare area non coperta che esite tra medicina generale e ospedale per acutri. Ora vano a definire presidictèo il nostro coa devono fare. Quini le questioni Pot e la nostra sperimenteazione Star, inserita in questa situazinoe, finilmao come speirmentazione verra allargata in tuta la regione efiniamo in tuta larea lombarda???? Retta 130 eul giorno pare… ma sono meno dei 150 non ha sensao nonè sostenibile. Pensiamo di poter isitutire letti per ricorveri di sollievo e esposibil ennalmbito questo 20 posti letto per subacuti.

FINE MANDATO: Adesso tocca al sindaco valutare ed operare delle scelte. Qualora mi chiedessero di continuare nel lavoro svolto farò sapere quale sarà la mia decisione. utto ciò per il rispetto che si deve alle istituzioni competenti.

Coccoli Commissione consiliare. Relazione in commissione motivzione legata fatto a settembre chiude mandato cda. Relazione nel suo insieme fa ben sperare al di la del fatto delle due criticita in corso cioe una legata al fato che abbiamo lo Star che sta andocra atendendo liquidaionze 2018 da parte di regione lombardia (liquidazione Star ma avevamoaftto cabina regia per cheidere regione una cifra piu alta – oggi riconosciuti 150 paziente al giorno, ma cifra troppo bassa – chiesto di portarla a 170 euro ma non solo ristpettat ama ancora stiamo aspettando) equesto mette in difficolta ente al punto che disavanzo a 160 mila euro.

Questi 5 anni questo cda che cmq è cda con gorsee compretenze in materia – bonometti diritteore genere spedli uniti di bergamo esperien za da anni ahnano lavorato molto bene con competenza. Cose adi sistemare erano tante e lo sno ancora. Adesso la sfida per il futuro è quella oltre al risanemento conti , ma siamo sull abuona strada, oggi anceh aspetto nuova riorganizzazione ente in termini di aggiornamentoe tencologico e intfoimatizzato. Per mettersi al pari con tuti enti pbblici e primvanti dle sistnema sociosanitario.

Passaggio non solo tecnologico, ma anche di formazione del personale, di cultura ortanizzativa nuova.

Servi zi implementeati nonstatnti nel 2017 il civlle s ene è andato grazie rigformaz nzaionale sanita. E uind in parte soostiuito permetterndoci di non lasciare a casa nessuno, lo star ha permesso di andare avanti, e poi implementati gli ambulatori dentissti attivati insomma nuovi servizi. E per il futuro entro la fine dell’anno riusciremo a insediare all’interno del RIchiedei lazineda consortile overst bresciano, consorziatoa delgi 11 comnu ii che tratta temi socio assistenzialie, che ofggi ha sede in via pinidolo e sono alle strette e quindi trovato accorso dsiglato a breve, in accordo con tuti i comuni si trasferitre, e il vanttaggio è dupilice, per lazienda che troca psazi idonei e dall’altra parte dnuove opporturnita per i lrichiedei, servixi alla persona ci sara possibilita di colaborazione stretta che va aantaggio dell’ente

Elezioni come avverranno?

Noi a settembre usciremo con avviso pubblico a tutte associazion del territorio, ce le rata possono consengare al sindaco candidature per i nuocov cda. La nomina è fiduciaria del sindaco – ne giunta ne consiglio – è il sindaco che segeli quali sono i 5 membri piu idonei, vinee eletto il presidente dal Cda. 5 memebridi cui 4 indicati da gussago e uno spetta a palazzolo – quindi il sindaco inviera una opiuo candidatura a gussago e io scegliero.