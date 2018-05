Anamorfosi. Felice Varini dipinge il suono dilagante sulle mura di Carcassonne e lungo strade e palazzi. Video

Felice Varini (nato a Locarno nel 1952) è un artista svizzero che lavora a Parigi. Principalmente è noto per la sua prospettiva geometrica, dipinti localizzati in stanze e altri spazi, usando tecniche di stencil di proiezione. Felice Varini dipinge su spazi architettonici e urbani, come edifici, muri e strade. I dipinti sono caratterizzati da un punto di osservazione dal quale lo spettatore può vedere il dipinto completo (di solito una semplice forma geometrica come cerchio, quadrato, linea), mentre da altri punti di vista lo spettatore vedrà forme spezzate “. Si tratta, pertanto, di anamorfosi. Varini sostiene che l’opera esiste nel suo complesso – con la sua forma completa e con i frammenti. “La mia preoccupazione” – dice – “è ciò che accade al di fuori del punto di osservazione”.

Per il 20 ° anniversario dell’inserimento della città fortificata di Carcassonne nel patrimonio mondiale dell’Unesco (1998-2018) Varini ha preparato gigantesche installazioni, cerchi cerchi concentrici di colore giallo che adornano questo splendido complesso medievale, per tutta l’estate. Linee concentriche che si allineano soltanto da un punto di vista, mentre appaiono come graffi disordinati da ogni altro punto. Quando il punto di anamorfosi è colto dallo spettatore esse appaiono come immagini che rinviano alla musica e comunque al suono e alla vibrazione. Le linee curve gialle sono realizzate in strisce di alluminio dipinto. Le strisce sono state incollate ai muri e alle mura, nel corso di un intervento durato un mese, svolto da un gruppo di lavoro composto da otto artisti Felice Varini ha già operato, a livello di mega-installazioni – su tre castelli a Bellinzona, sulla terrazza del Grand Palais di Parigi e nell’Orangerie di Versailles. “Volevo un giallo brillante e brillante che rimanga giallo intenso e chiaro, quasi elettrico”, spiega.