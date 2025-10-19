Ferdinando Scianna, un giorno arriverà una dea al mercato. Irruzione di titani, semi-dee, ninfe, santi e sorprese sulla linea del quotidiano grigio. Una mostra celebra il fotografo siciliano

Dopo il successo dello scorso anno delle esposizioni dedicate a Robert Doisneau e Elliott Erwitt, la grande fotografia d’autore torna protagonista dell’offerta culturale autunnale in provincia di Cuneo. Dal prossimo ottobre, il Filatoio di Caraglio e la Castiglia di Saluzzo, gioielli del patrimonio architettonico piemontese, ospitano le monografiche di due protagonisti assoluti della fotografia del Novecento: Helmut Newton (1920-2004) e Ferdinando Scianna (1943). I progetti espositivi, promossi e realizzati da Fondazione Artea, offrono un percorso originale, approfondendo aspetti inediti o poco esplorati nelle carriere dei due autori. Al tempo stesso, grazie a una stretta collaborazione curatoriale, le mostre sono concepite per dialogare tra loro, offrendo al pubblico due visioni complementari della moda: quella di Scianna come racconto della vita e quella di Newton come provocazione dell’immaginario.

Ferdinando Scianna, Monica Bellucci, Palermo,1991 © Ferdinando Scianna

La Castiglia di Saluzzo, antica fortezza oggi trasformata in spazio museale e luogo del contemporaneo, che negli ultimi due anni ha accolto progetti dedicati ai grandi maestri di Magnum Photos, prosegue la sua vocazione alla narrazione fotografica ospitando, dal 24 ottobre 2025 al 1° marzo 2026, la personale di Ferdinando Scianna (Bagheria, PA, 1943), primo fotografo italiano a essere annoverato tra i membri della prestigiosa agenzia internazionale.

La mostra, dal titolo “La moda, la vita”, curata da Denis Curti, direttore artistico de Le Stanze della Fotografia a Venezia, esplora uno dei capitoli meno noti della carriera di Scianna: la moda. Un ambito che l’autore affronta con il suo linguaggio da fotogiornalista, scardinando ogni estetica patinata a favore di una narrazione più umana e partecipata. Iconica, in questo percorso, la campagna per Dolce&Gabbana con la modella Marpessa, ambientata nei paesi della Sicilia: una moda vissuta nella realtà e nella strada, più che costruita in posa, che darà vita a una delle collaborazioni più significative della fotografia italiana contemporanea.

Ferdinando Scianna, Marpessa, Caltagirone, 1987 © Ferdinando Scianna

Il percorso espositivo presenta, attraverso oltre novanta fotografie, la produzione che Scianna ha realizzato tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del decennio successivo per alcune delle più importanti riviste internazionali come Vogue, Vanity Fair e Stern. Nei suoi scatti si fondono etica e stile, memoria e intuizione, fotografia e letteratura, un approccio che gli ha consentito di reinterpretare e capovolgere i modelli di rappresentazione comunemente consacrati al glamour delle passerelle. La sua fotografia di moda diventa così racconto visivo, mantenendo intatto il legame tra immagine, verità e cultura.

“Scianna basa il proprio meccanismo narrativo sulla sorpresa gioiosa o nel senso estatico che il divino suscita nell’umano – dice il critico Maurizio Bernardelli Curuz – Se noi osserviamo le sue fotografie esse sono impostate sul principio epifanico. Belle attrici che scendono in strada, processioni, manifestazioni di elementi estranei che gioiosamente entrano in scena. È l’inatteso che sconvolge la quotidianità e che induce a guardare oltre. Potremmo dire che Scianna è permeato dall’attesa del divino”.

Ferdinando Scianna, Processione del Venerdi Santo, Sicilia, Enna, 1963 © Ferdinando Scianna

Cinque curiosità su Ferdinando Scianna

Fotografo siciliano “di strada” – Scianna ha sempre prediletto le scene quotidiane, catturando gesti spontanei e momenti inattesi, anche quando lavorava per grandi case di moda. Primo italiano in Magnum – Nel 1982 entra a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos, consacrandosi come figura di spicco della fotografia internazionale. Scrittura e fotografia – Scianna ha firmato numerosi saggi e libri in cui intreccia narrazione fotografica e letteraria, trattando temi sociali e culturali con grande sensibilità. Moda e memoria – Le campagne fotografiche non sono mai fini a se stesse: ogni scatto racconta un luogo, una storia, un’identità, rendendo visibile la dimensione umana dietro i vestiti. Collabora con artisti e registi – Oltre alla moda, Scianna ha lavorato con figure del cinema e del teatro, mostrando una particolare attenzione alla composizione narrativa dell’immagine.

Mentre Scianna racconta la vita e la cultura attraverso il suo sguardo poetico, Helmut Newton affronta la moda come provocazione, esercitando il suo controllo estetico e sensuale sull’immaginario visivo. Le due prospettive, così distinte e complementari, trovano nella Castiglia e nel Filatoio di Caraglio uno spazio ideale per dialogare. Il riferimento a Newton, pur sfumato, rimanda a un concetto già affrontato in precedenti conversazioni: la forza iconica e rivoluzionaria del suo lavoro, che ha saputo ridefinire il confine tra fotografia commerciale e arte.

La mostra di Scianna, quindi, non è solo un percorso estetico, ma un invito a osservare il mondo con occhi nuovi, a percepire la gioia dell’inatteso, il fascino dei dettagli e il racconto delle persone che popolano le strade. Una fotografia che non si limita a fermare l’istante, ma lo restituisce con significato, profondità e stupore.