Ferrara, portata alla luce vasca di scarico medievale. Trovati resti di cibo, utensili, cucchiai e e ceramiche medievali

Da qui le indagini, lavorando a ritroso nel tempo, intendono giungere alla prima fase di urbanizzazione del Borgo Nuovo, così si chiamava il quartiere anticamente. Intanto gli archeologi stanno documentando e catalogando tutti i ritrovamenti, lavorando anche a una ricostruzione in 3D che restituirà una mappa dell’evoluzione degli insediamenti precedente al 1385, anno di fondazione del Castello Estense. D’intesa con l’Amministrazione comunale, inoltre, una troupe sta lavorando, anche con l’ausilio di droni, a un progetto divulgativo, per rendere disponibili a turisti, appassionati, scuole i risultati degli studi e le novità emerse. “Congratulazioni e grazie alla dottoressa Guarnieri e a tutto il suo team di archeologi per le tante novità che continuamente stanno portando in luce, con passione e grandissima professionalità. Vogliamo valorizzare i risultati di questo imponente lavoro realizzando, insieme, un progetto di ricostruzione storica relativo alla ‘Ferrara nascosta’ per portare a tutti l’esito di queste ricerche e la ricchezza dei contenuti raccolti”, spiega il sindaco Alan Fabbri, nei giorni scorsi in visita all’area di scavo.

