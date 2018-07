Foglie d’albero e creta. Come creare artistiche ciotoline. E impegnare i bambini

Può essere creato un piccolo bosco di ciotoline di tutti i colori e di tutte le dimensioni. Sono i tipici lavoretti delle vacanze, quelli da realizzare con poche dotazioni, che permettono di non sporcare molto e che danno risultati sorprendenti e appaganti. Per cui, giocate insieme. Ognuno sceglie una bella foglia ampia – come quelle del platano, per fare un esempio. Poi si procede semplicemente, come nel filmato. Ed ecco comporsi un sottobosco, in cui ognuno è in grado di riconoscersi in una foglia. Per ottenere i massimi risultati bisogna mantenere le ciotoline in un ambiente fresco, non esposto al sole, perché l’evaporazione rapida, durante l’estate, rischia di mandare in frantumi il pezzo. Intanto, finito il lavoro con la creta, acquisite la forma e insegnate la pazienza dell’artigiano. Già la forma è bella. Poi l’attesa. Dopo una settimana, dieci giorni è possibili colorarli con tempere e, acricili o spray. Senza che le soluzioni siano troppo acquose. Un’ora di attesa ed ecco la possibilità di dare spray di vernice finale, che esalta il colore, rendendo la superficie lucida. Due o tre ore, prima di prenderli in mano Svuotatasche, piccoli allegri contenitori. Un ricordo.