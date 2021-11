Fontana di Trevi realizzata con 20mila mattoncini Lego. L’impegno visionario di Maurizio Lampis

Presto il lavoro sarà visibile al Museo del Mattoncino KARALISBRICK per un determinato periodo, prima di incominciare un Tour per la Sardegna affinché più persone possibile possano vederla in tutta la sua originalità. Karalisbrick è una Associazione culturale di 7 costruttori amatoriali fondata da Maurizio Lampis, che dopo aver partecipato come costruttore di Castelli Medievali per circa 6 anni alle più grandi Manifestazioni che si svolgono in Italia Settentrionale ha fondato il gruppo nel novembre 2017.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis