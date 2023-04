Forbici perfette di 2300 anni fa, rasoio e spada piegata scoperti ora nella tomba di un guerriero celtico

“La tomba con spada , forbici e rasoio era collocata centralmente in un quadrato formato da quattro pali distinti, che ne enfatizzavano lo spazio. I corredi sono assegnati a un uomo. La spada è stata arroventata, piegata e quindi resa inutilizzabile . La ragione di questa trasformazione può ovviamente essere solo ipotizzata. Forse la spada è stata deliberatamente privata della sua funzione per proteggere l’intera tomba dal saccheggio, oppure è stata ripiegata per adattarsi alla fossa sepolcrale. Altre teorie spiegano la “distruzione” rituale della lama come misura superstiziosa contro i revenant. Le forbici erano forbici per capelli o destinate al taglio di tessuti. Tuttavia, avrebbero potuto essere utilizzate anche per la tosatura delle pecore. Un dispositivo multifunzionale già allora”.

Nel distretto di Sendling ,- una delle parti in cui è suddiviso il territorio comunale di Monaco di Baviera, in Germania – una squadra di scavi dell’Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti ha scavato, studiato e recuperato una tomba celtica con reperti speciali dell’epoca celtica . “La qualità della conservazione dei corredi funerari è impressionante: le forbici trovate hanno stupito i ricercatori: sembrano quasi nuove, senza ruggine e leggermente lucide. – affermano gli archeologi della soprintendenza bavarese – Oltre alle forbici, in questa tomba, gli specialisti dell’Ufficio di Stato per la Conservazione dei Monumenti hanno trovato anche una spada ripiegata , resti di uno scudo e una punta di lancia, un rasoio e una fibula. La scoperta del materiale antico è avvenuta durante un intervento di messa in sicurezza dell’area per quanto riguarda la possibile presenza di ordigni bellici della Seconda guerra mondiale.

