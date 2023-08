Foto dal drone catturano un’antica struttura sepolta in Abruzzo. A quando risale? Radici romane? Tutte le ipotesi

Cosa sarà stato ciò che vediamo con estrema chiarezza, in queste immagini? Forse la struttura dovrebbe essere archeologicamente indagata. Un monastero del Mille? Una struttura difensiva longobarda? Un forte romano? Forse nessuna delle ipotesi, sotto il profilo stratigrafico, esclude l’altra. Ciò che appare evidente è che la struttura sepolta era disposta lungo un asse, mentre per l’edificio medievale ne fu scelto un altro, più inclinato, rispetto al fronte della strada. Ciò indurrebbe a ritenere che i resti non siano coevi alla fondazione della chiesa e non appartengano a un intervento urbanistico contestuale, ma siano molto più antichi. Rocca di Cambio è un piccolo borgo situato 1434 metri d’altitudine, all’interno del Parco Naturale regionale Sirente-Velino. E’ considerato il comune più alto dell’Appennino e, dalla seconda metà del Novecento, è diventato un centro turistico sia estivo che invernale. Gli abitanti sono circa 500. Il paese fu fondato dai Longobardi attorno IX secolo come roccaforte ed è rimasta poi per secoli un piccolo centro la cui economia era basata sull’agricoltura e sulla pastorizia.

