Fotografie metafisiche, Kenro Izu cattura l’istante di rivelazione delle pietre. Il senso del sacro. Video

Kenro Izu (1949) è un fotografo di origini giapponesi che risiede negli Stati Uniti. Ha frequentato il Nihon University College of Art di Tokyo dal 1969 al 1972. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti nel 1972, ha lavorato per due anni come assistente fotografico a New York City e successivamente ha creato il suo studio, specializzato in still life. Dal 1979, oltre al suo lavoro commerciale ben consolidato, Kenro ha iniziato il suo serio impegno professionale per la sua fotografia d’arte, spostandosi per il mondo per catturare i sacri, antichi monumenti di pietra. Ha viaggiato e documentato Egitto, Siria, Giordania, Inghilterra, Scozia, Messico, Francia e Isola di Pasqua (Cile).

Si è anche concentrato sul buddismo e sui monumenti indù nel sud-est asiatico: Cambogia, Birmania, Indonesia, Vietnam e India. Ha fondato Friends Without a Border, un’organizzazione dedita alla raccolta di fondi per gli ospedali pediatrici in Cambogia. I profitti delle vendite di stampe selezionate e il suo libro, Light Over Ancient Angkor, sono donati a questa causa. Izu ha ricevuto il premio Visionary Photographer del Lucie Awards 2007 ed è stato pubblicato dalla rivista fotografica Nueva Luz di En Foco.