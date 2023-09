Fotografo 36enne trova nel sottosuolo un raro bacile di bronzo alto-medievale. L’oggetto venduto all’asta per 42mila euro

Chris Ulliott è un fotografo professionista di 36 anni – padre di due bambini di 5 e 3 anni – che, a livello di hobby, ha iniziato l’attività di ricerca con metal detector. Uno svago sempre più diffuso sul territorio britannico, al punto che i club organizzano battute e meeting, esplorando soprattutto zone agricole. Nel Regno Unito l’attività di ricerca non è proibita se non in alcune specifiche aree. Ed anzi, il Governo favorisce il recupero di reperti – soprattutto nei campi coltivati – per evitarne la distruzione. Gli oggetti che vengono trovati divengono di proprietà del cercatore e del proprietario del campo – dal quale bisogna ottenere il permesso di ricerca -. I reperti vanno poi notificati. Alcuni di essi vengono segnalati dallo Stato a istituzioni e fondazioni culturali per l’acquisto, a un prezzo di mercato. A vendita avvenuta, il ricavo viene diviso tra il cercatore e il proprietario del terreno. Attenzione, però. La ricerca in Italia è praticamente proibita. Normative spesso aggrovigliate e non trasparenti espongono i cercatori a potenziali problemi. Il rapporto tra Stato e cittadino, in Gran Bretagna è molto diverso dal nostro. E’ pur vero che la nostra penisola ha un’altissima vocazione archeologica ma, forse, l’attività potrebbe essere autorizzata nelle aree agricole sottoposte ad aratura, dove gli strati sono sconvolti.

