Frammento di scultura emerge nei pressi del Mausoleo di Cecilia Metella. Chi rappresenta

“Sembra trattarsi di un frammento appartenente a un sarcofago che conserva il volto di un soldato con elmo di tipo attico, munito di paragnatidi cioè della protezione per le guance. – spiegano gli studiosi – Il guerriero è ritratto mentre porta in avanti il braccio destro, probabilmente armato, e sembra indossare una tunica a pieghe verticali con cintura a pieghe orizzontali. Potrebbe quindi trattarsi di un soldato impegnato in una scena di battaglia, reale o mitica ma per inquadrarlo bene occorre naturalmente trovare un confronto puntuale. Quello che stiamo cercando di fare in questi post è trasmettervi la sensazione di essere con noi sul cantiere di scavo, mostrandovi i reperti e le situazioni di scavo così come ci si presentano giorno per giorno, condividendo le primissime ipotesi, prima ancora di avere il tempo di studiare, confrontare, pubblicare”. Foto in pagina: Parco archeologico dell’Appia antica

