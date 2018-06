Perchè parlare di Giotto e di san Francesco in Egitto può offendere i musulmani?

+1 WhatsApp 59 Condivisioni

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Nel 1219, san Francesco d’Assisi incontra il sultano d’Egitto a Damietta, sulle rive del delta del Nilo, nel pieno della follia omicida della quinta crociata. 800 anni dopo il Papa è giunto a un incontro tra cristianesimo e Islam. Questo aspetto. legato a San Francesco, è stato comunque reso poco evidente, a livello di mass media nel timore che fosse equivocato. Francesco era partito nel 1217, per convertire gli “infedeli”. A causa del naufragio della nave aveva rinviato il viaggio ed aveva raggiunto Damietta, in Egitto, successivamente. Fu presente alle azioni della V Crociata nel 1219. I cristiani assediavano la città, tra le paludi. Francesco tentò di fermare nuovi attacchi, ma non fu ascoltato. Fonti non francescane rivelano questa sua presenza nel campo, nelle cronache dei presenti, e l’azione da lui svolta per evitare uno scontro con i musulmani.



L’esercito cristiano attaccò e subì pesanti sconfitte. Fu allora che Francesco, in compagnia di Frate Illuminato, attraversò le linee nemiche. Fu bloccato per essere ucciso, poi venne portato inspiegabilmente al cospetto del sultano. I due si parlarono a lungo. Secondo la tradizione, Francesco sfidò i sacerdoti musulmani con la prova del fuoco. Secondo la Legenda, Francesco mostrò un grandissimo coraggio mentre, come racconta visivamente Giotto, i religiosi del Sultano si diedero alla fuga. Ma l’incontro, iniziato con un sfida, ebbe poi una prosecuzione di vera amicizia, al punto che a Francesco e ad Illuminato venne concesso un lasciapassare per la terra santa e per visitare il sepolcro di Cristo. Da quel momento, Francesco mutò atteggiamento rispetto ad altre religioni. Mutò, nella regola, l’atteggiamento missionario di conquista in un una posizione di ascolto e di confronto. Il viaggio in Egitto lo colpì nel profondo. Un libro splendido ricostruisce, con un taglio storico minuzioso che nulla lascia all’agiografia, l’incontro pacifico e benaugurante tra il santo e il sultano. Gwenolé Jeusset analizza le diverse tradizioni letterarie e figurative relative a questo incontro, le ambiguità che rivelano riguardo alla “missione” cristiana e la loro eco nel mondo francescano, mostrando come questo straordinario faccia a faccia fra il Poverello e il nipote del Saladino sia oggi da comprendere come un evento chiave, che ci deve permettere di reinventare una convivenza tra le religioni. Un libro che abbiamo letto e che vi consigliamo assolutamente di leggere.

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995