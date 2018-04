Francois Boucher, il bidet delle signore che i signori non dovrebbero mai vedere (1740-1760)

La prima volta che il bidet viene citato ufficialmente è il 1726, quando un’aristocratica riceve nella propria camera il Marchese d’Argenson. Lei, a cavallo del nuovo strumento sanitario, è intenta tranquillamente all’igiene intima, come riferisce Diderot ne “I gioielli indiscreti“, romanzo libertino in cui le parti intime delle signore sono dotate di parola e raccontano ciò che le loro “proprietarie” non vorrebbero né mai potrebbero dire. Nel 1748 Jean-Baptiste de Boyer nel libro ” Thérèse philosophe” gli dedica un intero capitolo, mentre De Sade nella Filosofia nel boudoir è contrario all’uso del bacile sagomato perchè attenuerebbe il desiderio erotico. Comunque sia, il bidet – parola francese che indicava anche il pony, perche le donne lo cavalcavano, come fosse, appunto, un cavallino – è un’invenzione tutta rococò, comoda evoluzione di una bacinella, sagomato secondo la forma del numero 8. Verso la fine del Settecento il mobiletto portatile, che pareva un cavallino per bambini è presente in tutte le case ricche d’Italia e di Francia. E per due motivi: l’igiene intima, che viene molto curata – a differenza di quanto si è ritenuto per molto tempo – e la presunta funzione anticoncezionale dei lavacri, affrontati spesso con una miscela di acqua e aceto, con il fine di eliminare il pericolo di una gravidanza, Francois Boucher, grande cantore del Settecento libertino, conduce i voyeur a guardare nel buco della serratura. Evidentemente non tutte le donne sono spudorate come la signora che riceveva nella propria stanza, mentre faceva le abluzioni. I maschi vogliono vedere; vogliono sorprendere la donna sola, nell’intimità; vogliono conoscerne i segreti. E Boucher non si risparmia. Dalla toilette con il bidet al cambio delle calze, dai bisogni corporali al trucco del viso. Ecco. Seguiamolo

