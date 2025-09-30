Fratelli Celti, fratelli Romani. Nuove scoperte a Bibracte, la città dei Galli amata da Giulio Cesare. Qui lavorò al De Bello Gallico, tra le diverse battaglie? Gli scavi

La spedizione ungherese svela nuove fasi della trasformazione urbana sul Mont Beuvray

Una nuova stagione di scavi

Tra le stratificazioni del Mont Beuvray emergono le tracce di una città in continua trasformazione

La campagna archeologica condotta dal Dipartimento di Archeologia Antica dell’ELTE BTK, l’Università Loránd Eötvös di Budapest, ha concluso con successo una nuova stagione di ricerche a Bibracte, l’antico oppidum situato sul Mont Beuvray, in Borgogna. Ci troviamo nel cuore della terra degli Edui, una delle tribù galliche che, più di altre, seppero tessere legami privilegiati con Roma, sino a diventare protagonisti di una trasformazione politica e urbanistica senza precedenti. Per quattro settimane la squadra, guidata dall’accademico László Borhy, ha lavorato sul settore centrale dell’insediamento, affrontando una stratigrafia tra le più complesse d’Europa, in cui si sovrappongono livelli celtici, costruzioni romane, rifacimenti medievali e tracce di interventi moderni che tagliano e confondono le antiche testimonianze.

Dal foro augusteo alla basilica repubblicana

Il cuore civico romano si sovrappone alle preesistenze celtiche e repubblicane

Il nucleo delle ricerche ha riportato in evidenza la grande stagione costruttiva inaugurata sotto Ottaviano Augusto, tra il 27 a.C. e il 14 d.C. Già in precedenza, grazie a missioni ungheresi, erano emersi i resti del complesso foro-basilica, cuore civico della nuova città romana, costruito probabilmente poco prima della morte del primo imperatore. Quest’anno, la rimozione di un muro di recinzione medievale ha permesso di chiarire rapporti stratigrafici essenziali: sono state collegate le murature nord-sud già individuate a settentrione e a meridione del passaggio centrale; è stato ridocumentato il pavimento rinvenuto nel 2023, appartenente all’ultima fase di occupazione antica; sono riemersi inoltre resti di edifici più antichi, demoliti per far posto alla basilica.

L’acquedotto e la geografia del potere

L’acqua come simbolo di civiltà e di controllo romano

Un altro risultato di rilievo riguarda l’acquedotto, del quale è stato individuato un ulteriore tratto a nord del complesso, confermando la presenza di una rete idrica già nota ma mai completamente ricostruita. L’esistenza di questo sistema è un segnale fondamentale per comprendere la portata dell’intervento romano a Bibracte: la disponibilità di acqua corrente era un prerequisito per lo sviluppo urbano secondo i canoni mediterranei e la sua introduzione manifesta la volontà di integrare un oppidum celtico in una nuova visione di città. Contestualmente, gli archeologi hanno riconosciuto il muro di contenimento settentrionale della terrazza centrale dell’insula e, sul lato opposto, il muro di confine orientale, che delinea i limiti di un isolato urbano complesso, probabilmente destinato a funzioni pubbliche.

Una stratigrafia difficile, una storia lunga

Dal mondo celtico al Medioevo, strati di pietra raccontano secoli di cambiamenti

Gli archeologi sottolineano la difficoltà delle indagini: la stratigrafia del Mont Beuvray conserva almeno tre fasi edilizie antiche, cui si sovrappongono edifici medievali, muri di contenimento tardivi e persino trincee moderne.

Questa complessità impone un’analisi lenta e puntuale, fatta di verifiche costanti e correlazioni incrociate. È proprio questa ricchezza a rendere Bibracte un laboratorio straordinario: qui si leggono non solo le vicende del mondo celtico e la sua romanizzazione, ma anche le trasformazioni del paesaggio urbano attraverso più di un millennio.

Gli Edui: alleati e interlocutori di Roma

Un popolo celtico capace di negoziare la propria identità con l’impero

Per comprendere appieno l’importanza delle scoperte, è necessario guardare al ruolo degli Edui nella storia gallica. Essi furono una delle popolazioni più potenti e organizzate della Gallia celtica, capaci di creare un senato stabile e di stringere rapporti privilegiati con Roma già prima delle campagne di Cesare. Non a caso venivano definiti “fratres consanguinei populi Romani”, fratelli consanguinei del popolo romano, titolo che riconosceva un’alleanza strategica. Nel 58 a.C., durante la guerra contro Ariovisto, fu proprio l’appello degli Edui a spingere Cesare a intervenire militarmente, dando inizio alle campagne galliche. Bibracte fu teatro della celebre battaglia in cui Cesare sconfisse gli Elvezi, e secondo la tradizione lo stesso generale compose qui parte dei suoi Commentarii.

Con Augusto, l’alleanza si trasformò in integrazione: Bibracte divenne città romana e, nel tempo, lasciò il ruolo di capitale ad Augustodunum, l’odierna Autun, fondata come nuovo centro politico e culturale della regione. La parabola degli Edui mostra dunque la capacità di un popolo celtico di inserirsi nei meccanismi imperiali, diventando partner, e in parte vittime, di un processo di romanizzazione che modificò radicalmente la geografia del potere in Gallia.

Obiettivi futuri e continuità delle ricerche

L’espansione dello scavo per ricostruire il mosaico urbano di Bibracte

Le ricerche non si fermano. La missione ungherese ha già delineato le priorità per le prossime stagioni, con l’obiettivo di ampliare lo scavo verso sud, ovest ed est per definire meglio la domus augustea e la basilica repubblicana sottostante, ma anche di approfondire le fasi edilizie osservate presso il muro di confine orientale e di integrare i resti già intercettati negli ultimi anni in un quadro più coerente. È un programma a lungo termine, che vuole comprendere non solo la trasformazione architettonica, ma anche i processi sociali e politici che condussero un oppidum celtico a divenire città romana.

Il valore di una missione internazionale

La collaborazione accademica come strumento per formare nuove generazioni di archeologi

Lo scavo di quest’anno si inserisce nel programma interdisciplinare HUN-REN-ELTE, con il sostegno della Fondazione Antica Leslie Castiglione. Alla spedizione hanno preso parte ricercatori affermati, giovani dottorandi e studenti, in un’esperienza di formazione che fonde pratica sul campo e riflessione scientifica. La presenza di archeologi di differenti generazioni ha garantito una trasmissione diretta di saperi, competenze e metodologie, permettendo di affrontare le difficoltà del sito con un approccio condiviso.

Una storia che continua

Tra pietre, silenzi e memorie, Bibracte resta capitale della storia europea

Il lavoro sul Mont Beuvray è tutt’altro che concluso. Ogni stagione aggiunge un tassello a una narrazione che intreccia archeologia, storia e identità europea: il passaggio da un mondo tribale e celtico a una civiltà urbana romana, la fusione di culture che ancora oggi risuona nelle pietre e nei silenzi della montagna. La missione ungherese non solo riporta alla luce edifici, muri e acquedotti: restituisce a Bibracte la sua complessità, rendendola di nuovo capitale della memoria.