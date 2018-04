Frederic Remington, il pittore che cantò l’epopea a cavallo degli Indiani e dei Cow-boy

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Frederic Sackrider Remington è nato a Canton, New York, nel 1861. Ha iniziato gli studi d’arte a Yale, ma poichè era annoiato dalla sedentarietà legata alla scuola, decise di passare allo sport, sia come pugile che come giocatore di football. Dopo la morte del padre, tornò al percorso formativo, in ambito artistico, questa volta a New York City. Ha esposto i suoi primi quadri nel 1887, e ha raggiunto lo status di specialista nei racconti pittorici del vecchio West e della vita della cavalleria americana. I suoi dipinti, i bozzetti in bianco e nero – che tanto avrebbero influenzato il mondo del fumetto – e le sculture da lui plasmate e fuse, poi in bronzo, lo resero ricco e famoso. Ha vissuto un’esistenza breve, piena d’agi e di onore. Morì a causa di un’emorragia intestinale nel 1909, all’età di 48 anni. Alcuni dicono che questa fine prematura fosse legata ad eccessi assoluti nei confronti del cibo; mangiava sino a non poterne più e fu colpito da un’obesità incontrollabile. Oltre a produrre quelle tavole e quei dipinti che avrebbero fortemente influenzato anche il cinema, scrisse due ballate “Billy the Kid”, una cantata da Marty Robbins e l’altra da Billy Joel.

NEL FILMATO UN VIAGGIO TRA LE OPERE DI Frederic Remington

