Frédérique Nalbandian, scolpire il sapone. La nascita di Panacea, la guarigione universale

Frédérique Nalbandian è un’artista multidisciplinare francese (1967, Mentone) conosciuta, in particolar modo, per le sculture realizzate scolpendo o modellando il sapone. Blocchi spesso giganteschi che le vengono fornite dai produttori dell’area di Marsiglia o che produce lei stessa, nel laboratorio annesso all’atelier, con olio di semi, soda e acqua. Le sculture realizzate con il sapone evolvono nel tempo.

Durante i mesi del lockdown, l’artista francese ha realizzato – come possiamo vedere nel filmato, qui sotto – la scultura di Panacea, la dea greca, figlia di Asclepio e di Epione (o Lampezia), che rappresenta la guarigione universale, ottenuta attraverso le piante.

