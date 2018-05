Frédillo e Paul Verlaine, poesie e disegni spudorati raccontano le verità della società del falso

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Frédillo (o Fredillo) misterioso illustratore, fu vicino al grande poeta Paul Verlaine. Dai materiali poetici, poi raccolti nelle Oeuvres livres, l’artista ricavò preziose tavole illustrate che contengono parte dei versi del poeta, parte di testi a lui ricondotti. Sono situazioni grottesche nelle quali le apparenze inamidate della società ottocentesca francese crollano nell’anti-mondo dominate dalle urgenze del corpo e della sessualità. In qualche modo l’inversione, l’altra faccia della realtà è rappresentata, nel prologo, dalle foglie che vengono girate e viste dalla parte opposta rispetto a quella con la quale si presentano normalmente. Perfettamente impaginati, scritti a mano e “miniati” con illustrazioni spudorate i fogli rinviano per tipologia stilistica a un gusto ancora pienamente ottocentesco.

Frédillo fu vignettista per il periodico La Lanterne (1874-1876), per Echo e per La Plume (dopo 1889).

ista poco prima del 1914.

Paul Verlaine

Oeuvres Libres



Feuilles à l’envers, recueillies par un bourguignon sale

Comme vos sœurs des bois ombreux

Hantés de désirs amoureux :

Voltigez, feuilles indiscrètes,

Retournant vos faces secrètes

Sous les doigts des amants heureux.

OUVERTURE

Rameneuses du gland transi qui se dérobe,

Branleuses aux sollicitudes infinies!

Et les mains au bout de ces bras, que je les gobe!

La caresse et la paresse les ont bénies,

Mais quoi? Tout ça n’est rien, putains, aux prix de vos

CuIs et cons dont la vue et le gôut et l’odeur

Et le toucher font des élus de vos dévots,

Tabernacles et Saints des Saints de l’impudeur.

C’est pourquoi, mes soeurs, vers vos cuisses et vos fesses

Je veux m’abstraire tout, seules prêtresses vraies,

Beautés mûres ou non, novices ou professes,

Et ne vivre plus qu’en vos fentes et vos raies.

L’apothicaire

Maître Jean Visautrou, chevalier du Clystère

Auprès de la baronne Alde de Trousserré

Avec un lavement doctement préparé

Venait ce matin-là remplir son ministère.

La dame lui présente un fessier plantureux

Où doit se consommer l’humide sacrifice

Et du large croupion, ajustant l’orifice,

Visautrou, dont le bras est prompt et vigoureux,

Pousse au monstre, et d’un jet lancé d’une main sûre,

De son bouillon pointu, lui remplit la fressure.

La victime en frémit jusqu’en son fondement,

Et de son gros boyau sort un sourd grondement.

Visautrou, digne et fier, contemplait son ouvrage ,

Et d’un doigt complaisant pressait le trou mignon ;

« Noble Dame serrait la fesse avec courage »

Criait-il – « Attendes un instant ! tenez bon ! » –

Mais, coupant son discours par une pétarade,

La belle, au même instant, vous lâche une foirade

Qui lui remplit le bec d’un mélange juteux ;

Rien ne s’était perdu de toute la bordée ;

Et notre matassin, dans un état douteux,

Se disait, en lavant sa figure embrenée,

Je sens bien que l’excès en tout est un défaut :

Il faut du zèle soit ! Pourtant point trop n’en faut !

La Plume

Les titillations de ta langue savante

Autour du gland qui gonfle et devient rubescent

Font mon désir plus vaste et plus concupiscent

Sous la salivation de ta bouche bavante.

Va redouble d’ardeur que rien ne t’épouvante

La sève va jaillir dans un effort puissant

Qu’en le méat, ouvert par son bout caressant,

Ta langue vibratile entre, très énervante.

Hume, suce, remonte et jusqu’au périnée

Que ton baiser léchant ma chair abandonnée

Dans un spasme final brise mon corps tendu.

Prends tout ! Et ton travail qui s’achèvera farouche

M’ayant conduit au but longuement attendu

Pour prix t’apportera … mon foutre dans ta bouche.





Entre deux feux

Eglogue

Blonde comme les blés, pure comme les lis,

Au bord d’un ruisselet dont le courant gazouille,

Se croyant seule, hélas ! la jeune Amaryllis

De sa robe de lin, lentement se dépouille.

Soudain, un cri perçant fait tressaillir les bois :

Deux pâtres ont bondi sur la belle ingénue

L’un bave des baisers sur sa poitrine nue

L’autre palpe excité ses formes de ses doigts.

En vain elle supplie et cherche à se débattre

Ses trésors sont pillés en maints endroits secrets.

Leurs lèvres et leurs doigts folâtrent indiscrets,

De son cul de satin à ses tétons d’albâtre.

Dans ce pressant péril, elle invoque les Dieux.

« Tais-toi, dit Mélibé, il faut que je t’adore. »

« Donne moi ta toison, plus fraîche que l’aurore ! »

Insiste Polémon qui bande, radieux.

D’un double trait alors, par devant, par derrière,

L’amour frappe, en vainqueur, au seuil des voluptés.

Le sang coule vermeil quand crève la barrière

Qui gênait Polémon dans ses félicités.

L’enfant se sent mourir : « Dieux, dit-elle, il me semble

Que j’étouffe… Ah ! c’est trop d’ivresse et trop d’ardeurs ! »

Trépignant à ces mots qui les couvraient d’honneur

Les deux braves fouteurs déchargèrent ensemble.