Fregi di capitelli corinzi recuperati da un muro sepolto, nei pressi del Mausoleo di Cecilia Metella

“In genere i capitelli importati erano semi-finiti per essere poi lavorati definitivamente con la messa in opera sul posto. – spiegano gli addetti alla comunicazione del Parco – La cosa interessante è che anche nel nostro caso il “caulo”, cioè la protuberanza che sporge al centro del frammento, sembrerebbe non finito, dunque sembra che sia stato messo in opera così com’era arrivato dall’Oriente senza “rifinirlo”, per poi essere riutilizzato – in età medievale – nella costruzione del muro. Ne hanno da raccontare questi frammenti architettonici! Prima di chiudere qualche ultimo controllo anche alle malte del muro che sono state fotografate con il Dino-Lite, un microscopio portatile che permette di registrare in modo dettagliato tutti gli inclusi della malta utilizzata nelle strutture. Grazie ad Antonio Dell’Acqua per aver condiviso con noi queste prime informazioni sui capitelli!”.

